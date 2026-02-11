logo pulso
MC en el Senado convoca a reunión con Seguridad por drones

Solicitan reunión urgente con Gabinete de Seguridad para aclarar incidentes con aeronaves estadounidenses.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 05:29 p.m.
A
MC en el Senado convoca a reunión con Seguridad por drones

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Senadores de

Movimiento Ciudadano
manifestaron su preocupación por el sobrevuelo de drones

del crimen organizado en el espacio aéreo de Estados Unidos, como lo informó oficialmente el secretario de Transporte de ese país, por lo que solicitó que la Cámara Alta convoque a una reunión al Gabinete de Seguridad para que explique esta situación.
La senadora por MC, Alejandra Barrales, dijo que "nos preocupa porque sin duda es una situación atípica, es una situación que trastoca temas de seguridad y no se está hablando de eso en este Senado de la República".
En el marco de la discusión en el pleno legislativo para permitir el ingreso de tropas de Estados Unidos a México, convocó a las comisiones de Marina, de Defensa y a la Mesa Directiva del Senado a que busquen una reunión a la brevedad posible con dichos funcionarios para que tengamos información al respecto.
"No sabemos en qué puede derivar esto, todo mundo sabemos que muchas veces depende de la interpretación que el presidente del país vecino le quiere dar a estos acontecimientos".
Barrales, dijo que en dicha reunión también se debe aclarar por parte de los funcionarios mexicanos el caso del pasado 17 de enero con el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos, el Hércules C-130J, en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
"Ya se han dado otros casos en algunos otros momentos en que aeronaves no tripuladas, los famosos drones, han sobrevolado nuestro espacio aéreo mexicano. Lo hemos denunciado, lo hemos planteado al interior de la Comisión de Defensa Nacional sin que hayamos podido tener alguna respuesta".
Dijo que "hace apenas algunos meses otra aeronave sobrevoló el corazón de nuestra República. En supuestas, lo pongo entrecomillado, labores coordinadas de reconocimiento e inteligencias contra la delincuencia organizada".
"Esto fue en el Estado de México, como todos ustedes recordarán, y no hemos tenido tampoco información al respecto", señaló la senadora de Movimiento Ciudadano.

