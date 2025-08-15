Confirman caso de rabia en humano; joven de 17 años, grave

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), confirmó un caso positivo de rabia en humano, luego de que una joven de 17 años, originaria de Mezquital del Oro, fuera mordida por un zorrillo. La paciente se encuentra en terapia intensiva y su estado de salud es grave.

El diagnóstico fue realizado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública; por tratarse de una enfermedad de monitoreo nacional, personal del INDRE, la Dirección General de Epidemiología y el CENAPRECE arribaron a Zacatecas para confirmar el caso.

Según las autoridades estatales, el 13 de agosto la joven fue atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, y posteriormente trasladada al IMSS Régimen Ordinario en Zacatecas.

El secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, explicó que la menor fue mordida en un dedo mientras dormía y al inicio solo recibió curaciones caseras. Después acudió a un centro de salud en Ameca (Valparaíso) y luego a Durango; allí se notificó el caso a Zacatecas.

México fue certificado en 2019 como país libre de rabia humana transmitida por perros por la OMS; este evento es atípico por tratarse de animal silvestre.

A las 00:25 horas se confirmó la positividad a rabia, lo que activó protocolos: aviso a la familia y al personal médico, investigación epidemiológica, trazabilidad y acciones de control, incluida vacunación preventiva.

El cerco sanitario será regional: rastreo de posibles agresiones del animal, evaluación de contactos y refuerzo de vacunación en perros, gatos y ganado, con apoyo de la Secretaría del Campo y Senasica.

