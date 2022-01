Confirman dos casos de Ómicron en Querétaro

Hay dos casos confirmados de la variante ómicron de Covid-19 en la entidad queretana, pero de acuerdo con los cuadros clínicos se puede afirmar que esta variante es la que predomina actualmente en la entidad, informó Martínez Pérez Rendón, secretaria de Salud.

La funcionaria reiteró que, mientras no suba la hospitalización se mantendrá el escenario A modificado.

"El comportamiento clínico nos habla que la variante predominante, los cuadros son leves, no ha habido incremento exponencial en la hospitalización, por lo que nos habla que la variante que circula es ómicron".

La capacidad hospitalaria para pacientes con Covid-19, dijo, se va ampliando conforme se va requiriendo, como lo ha hecho en últimos días el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro al ampliar el número de camas disponibles.

Pérez Rendón explicó que, aun cuando en la plataforma federal puede verse que un hospital está al 100% de su capacidad, si llega un paciente más se le brinda la atención.

La funcionaria aseveró que Querétaro tiene la capacidad de respuesta hospitalaria, es por ello que el Comité Técnico para la Atención de la Covid-19 ha decidido continuar con el Escenario A Modificado.

Querétaro en otras ocasiones ha llegado a tener hasta 650 hospitalizados y al corte del domingo por la noche había 211.

"El laboratorio tiene capacidad de procesar hasta mil 200 pruebas diarias, en un promedio tenemos entre 700 y 900 diarias (...) Y somos el estado en tercer lugar en avance de vacunación, con una dosis estamos al 98% y con dos dosis al 87% con mayores de edad y estamos avanzando en los refuerzos", destacó.

En víspera de las celebraciones del Día de la Candelaria y el Día del Amor y la Amistad en febrero, la funcionaria estatal puntualizó que el año pasado estas fechas no tuvieron gran impacto en el comportamiento de la enfermedad.

"La invitación es que midamos nuestros riesgos y que seamos conscientes de la solidaridad, si no necesitamos salir no hacerlo, si queremos festejar hacerlo con planeación, buscar previamente los regalos".