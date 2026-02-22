Confirman muerte de "El Mencho" tras operativo federal
Nemesio Oseguera Cervantes murió durante operativo federal que provocó bloqueos en nueve estados.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Fuentes federales confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante operativo de seguridad.
Antes de este hecho, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos del país, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.
De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación en carreteras.
Muerte de "El Mencho" divide opiniones; Morena celebra
La muerte de Nemesio Oseguera, líder del CJNG, divide opiniones entre partidos políticos.
