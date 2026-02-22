Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"
La presidenta Sheinbaum delega información sobre muerte de
SAN PEDRO, Coah., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo declaró que el gabinete de Seguridad
va a informar sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", durante un operativo.
"En un momento va a informar el gabinete de Seguridad", dijo Sheinbaum Pardo tras la entrega de Programas para el Bienestar.
Al insistirle sobre el abatimiento de "El Mencho" la Mandataria federal insistió en que dará información el gabinete de Seguridad.
"¿Qué mensaje manda a la ciudadanía?", se le preguntó ante los bloqueos de la delincuencia registrada en varios estados.
"Va a informar el gabinete de Seguridad en un momento", respondió.
-----Fuentes federales confirman muerte de "El Mencho"
Fuentes federales confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", durante operativo de seguridad.
Antes de este hecho, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos del país, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.
De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación en carreteras.
