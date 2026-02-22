Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"

SAN PEDRO, Coah., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

declaró que el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

va asobre la"El Mencho", durante un operativo."Enva ael", dijo Sheinbaum Pardo tras laAl insistirle sobre el abatimiento de "El Mencho" lainsistió en que daráel"¿Qué mensaje manda a la ciudadanía?", se le preguntó ante losregistrada en"Va aelen", respondió.-----confirman muerte de "El Mencho"confirman la, "El Mencho", duranteAntes de este hecho, se registraronendel país, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeronde transporte,para impedir el paso yen carreteras.