Confirman muerte de un activista

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Chilpancingo, Gro.- El cuerpo del comunicador y activista ambientalista Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, fue identificado en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en Zihuatanejo. El joven estuvo casi 15 días desaparecido.

La tarde de este domingo, la hermana de Moreno Serna se presentó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Zihuatanejo y después de una entrevista en el Ministerio Público reconoció el cadáver del comunicador, según informes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La desaparición de Moreno Serna trascendió la noche del jueves 2 de julio en redes sociales, pero nadie había presentado una denuncia.

La desaparición de Alejandro se manejó con hermetismo y confusión. Incluso, la tarde del sábado, 40 personas marcharon en Zihuatanejo pero lo hicieron con el rostro cubierto por temor a represalias.

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Desde la tarde del viernes corría la versión de que había un cadáver en el Semefo de Zihuatanejo que podría ser el joven. De acuerdo con fuentes de la fiscalía, dicho cuerpo tenía "características físicas similares" a las de Moreno Serna.

Se supo que el cadáver fue hallado el 22 de junio entre las comunidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco en Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo, dentro de un tambo color azul de plástico. Tenía señas de tortura "severas".

El día en que fue desaparecido, Alex Serna publicó un video denunciando el daño ambiental a la comunidad de La Saladita y Llanos Temalhuacan, en La Unión, municipio pegado a Zihuatanejo y responsabilizó a una deshidratadora de mango, propiedad de un empresario extranjero, Frank Thomas Cruz.

En la mayoría de sus publicaciones en redes sociales, el joven denunció daños ambientales, como el cambio de uso de suelo ilegal, así como construcciones que afectan humedales y manglares en Zihuatanejo, por eso era considerado un activista.