Confirman nuevo hallazgo de resto biológico en Pasta de Conchos
Tras la interconexión de lumbreras, se continúa la búsqueda y recuperación de restos mineros en la mina de Pasta de Conchos.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- El Mando Unificado confirmó el hallazgo de un resto biológico en la zona de búsqueda de la lumbrera uno en la mina Pasta de Conchos en Coahuila.
A través de un comunicado se informó que el hallazgo será próximamente recuperado y resguardado por personal pericial de la Fiscalía General de la República (FGR).
Previamente se había informado que el equipo de búsqueda había localizado restos no biológicos como un casco, una lámpara y una bota.
Será este viernes cuando el equipo de periciales de la FGR ingrese para la recuperación del resto biológico.
Fue el 21 de diciembre de 2025 que se concluyó de manera satisfactoria la interconexión que comunica las lumbreras 1 y 2, meta comprometida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en seguimiento a las recomendaciones técnicas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Hasta la fecha se han recuperado los restos de 23 mineros, de los cuales 16 ya han sido identificados y entregados a sus familias.
