Confirman primer caso de supergripa

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (SSa) de México confirmó este viernes el primer caso detectado del virus de influenza A H3N2 subtipo K, en la capital del país, y aseguró que no representa un motivo de alarma.

La dependencia precisó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la Ciudad de México.

El paciente está ya recuperado, tras responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral.

La dependencia agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo y análisis permanente para detectar oportunamente cualquier eventual caso.

Además, puntualizó que esta nueva variante de la influenza "presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año", por lo que su manejo clínico es el mismo y la vacunación es la principal medida de prevención.

"Por ello, no representa un motivo de alarma para la población", sostuvo.

La autoridad sanitaria exhortó a la población a acudir a aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, covid-19 y neumococo.

Asimismo, destacó la efectividad de estas vacunas para "reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos", especialmente de infantes, adultos mayores, embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.