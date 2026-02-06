Congreso de BCS actualiza Ley sobre Desapariciones

LA PAZ, BCS., febrero 6 (EL UNIVERSAL).- El Congreso de Baja California Sur aprobó una nueva Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con la que se busca el estado fortalezca los mecanismos de prevención, búsqueda inmediata, investigación y atención integral a víctimas y sus familias.

Durante la sesión, se informó que la reforma armoniza la legislación estatal con la Ley General en la materia y con estándares internacionales en derechos humanos, pues incorpora herramientas tecnológicas, esquemas de coordinación interinstitucional y un enfoque psicosocial para la atención de personas afectadas por este delito.

Entre los principales alcances de la ley se encuentra el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, la creación del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas y la regulación de la Plataforma Única de Identidad, diseñada para facilitar el cruce de información y el acceso a bases de datos que permitan agilizar la localización de personas desaparecidas.

La legislación también establece nuevas obligaciones para particulares y empresas que, por la naturaleza de sus actividades, concentran registros o bases de datos relevantes para las investigaciones, quienes deberán permitir el acceso y actualización periódica de dicha información cuando así lo determinen las autoridades.

Los diputados indicaron en sus intervenciones que el nuevo marco legal amplía el espectro de responsabilidades y sanciones, no sólo para servidores públicos, sino también para particulares que obstaculicen la búsqueda o el acceso a información clave.

Familiares de desaparecidos exigen participación

Tras su aprobación, familiares de personas desaparecidas expresaron reservas sobre el proceso legislativo. El grupo Búsqueda por La Paz sostuvo que la ley debe reconocer a las familias como actores centrales y no sólo como participantes simbólicos en la elaboración y reforma del marco normativo.

"La ley debe garantizar la participación directa, sustantiva y no sólo simbólica de las familias. No se trata de acuerdos políticos ni de discursos; es una realidad que se vive todos los días", expresó el colectivo en un posicionamiento público.

Integrantes del grupo también cuestionaron la falta de homologación de la Ley de Víctimas en la entidad y señalaron que persisten vacíos en el acompañamiento institucional a las familias, pese a los nuevos avances legislativos.

Con la aprobación de esta ley, Baja California Sur se suma a los estados que han actualizado su marco jurídico en materia de desaparición de personas, en un contexto donde se han recrudecido las desapariciones y la entidad no es la excepción.

Familiares de personas desaparecidas en la entidad han reclamado de manera reiterada respuestas más eficaces, sensibles y coordinadas frente a estos crímenes.