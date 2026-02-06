HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA
ENTRENAN CON ENTREGA Y DISCIPLINA
Para un grupo de niñas, quienes gustan llevar una vida saludable, además de ser exitosas en sus estudios, es importante también mantener su organismo en óptimas condiciones.
Por ello, a través de la práctica diaria de la gimnasia rítmica, llevan una vida equilibrada, tranquila y feliz.
Gracias a la constancia en sus entrenamientos, perfeccionamiento de sus técnicas, rutinas y estilo, han destacado en este deporte.
Ellas son hábiles en las diversas categorías y aparatos como cuerda, mazas, aro, cintas y pelota.
Entrenan con pasión, entrega, disciplina y compromiso. Eso sí, ¡gran derroche de energía!
