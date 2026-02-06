HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Para un grupo de niñas, quienes gustan llevar una vida saludable, además de ser exitosas en sus estudios, es importante también mantener su organismo en óptimas condiciones.

Por ello, a través de la práctica diaria de la gimnasia rítmica, llevan una vida equilibrada, tranquila y feliz.

Gracias a la constancia en sus entrenamientos, perfeccionamiento de sus técnicas, rutinas y estilo, han destacado en este deporte.

Ellas son hábiles en las diversas categorías y aparatos como cuerda, mazas, aro, cintas y pelota.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entrenan con pasión, entrega, disciplina y compromiso. Eso sí, ¡gran derroche de energía!