Congreso de Tlaxcala vota a favor de presencia del Ejército

TLAXCALA, Tlax., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Con la oposición del PRI, PAN y PRD, que a través de sus diputados advirtieron que la militarización del país "es la antesala de la dictadura", el Congreso de Tlaxcala, en el que tiene mayoría la fracción parlamentaria de Morena, aprobó ayer la minuta para ampliar la presencia de la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública hasta 2028. Los legisladores locales votaron la minuta a menos de una semana de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudiera a la sede del Poder Legislativo local para explicar en qué consistía y solicitar el voto a favor por órdenes del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Militarizar al país no es viable porque nos acerca la dictadura", advirtió la priista, Blanca Águila Lima, tras cuestionar los resultados de la estrategia de "abrazos no balazos", la cual, en sus palabras, solo ha dejado un país con más violencia y criminalidad.

Según el dictamen y los argumentos de justificación, las fuerzas armadas pueden realizar funciones de seguridad pública, debido a que la delincuencia organizada se ha convertido en un fenómeno que lacera la vida del país, de ahí que requiere la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, razón que dio a la creación de la Guardia Nacional (GN). Con la aprobación de la reforma, una vez que esta adquiera rango constitucional, los estados y municipios contarán, a partir del año 2023, de recursos extraordinarios para fortalecer sus sistemas de seguridad pública con la colaboración de la GN.

"El fondo federal que se crea en los transitorios del proyecto de minuta que se dictamina, dado que reviste el carácter de permanente, autónomo, proporcional y dirigido al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, atiende a la petición generalizada de realizar legítimas acciones para lograr el fortalecimiento. En el Pleno de la Cámara de Diputados de Tlaxcala, el morenista, Rubén Terán Águila, y Bladimir Zainos Flores, de Nueva Alianza, pero aliado de Morena, defendieron la minuta con el argumento de que el fortalecer a la GN y las labores de las Fuerzas Armadas, es una estrategia para enfrentar la inseguridad que, según ellos, heredaron los gobiernos anteriores.

Después del debate en la Tribuna, los legisladores avalaron la propuesta de reforma, que originalmente fue ideada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con 22 votos a favor y tres en contra de la diputada, Blanca Águila Lima, del PRI; Manuel Cambón Soria, del PRD; y Gilberto Temoltzin Martínez, del PAN.

Temoltzin Martínez subrayó que la idealización de que las fuerzas armadas son más confiables que las autoridades civiles y que su presencia en las calles mejora la percepción de seguridad, es una justificación que hace más vulnerables a las autoridades civiles involucradas en las seguridad pública y las debilita al enfocar la mayoría de los presupuestos a las "corporaciones castrenses", recursos que podrían ser enfocados al fortalecimiento de las instituciones civiles.

"El gobierno debería fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública porque esa es la vía que debemos seguir y como ciudadanos exigir la disminución de la alta incidencia delictiva, acción que está en lo local, son las policías municipales y estatales la primera línea de respuesta para los hechos delictivos, son en los centros de población donde la mayoría de los delitos se consuman, es ahí donde es necesario fortalecer a las instituciones de seguridad pública", acotó. Debido a que su posición de rechazo no obtuvo el respaldo de sus compañeros de cámara, el legislador panista también acusó en México existe un "intervencionismo" notorio del Poder Ejecutivo federal en el proceso legislativo para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tanto, Cambrón Soria indicó que la ruta de la militarización no es la vía para resolver el tema de seguridad pública en México, así las autoridades gubernamentales recurran a una imposición que violenta la constitución mexicana que establece de que debe ser civil la seguridad pública. "No importa los colores, ni partidos, pero la ruta de la militarización no es la correcta, nos pone en la antesala de la dictadura", asentó.