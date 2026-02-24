Congreso homenajea a militares caídos en operativo Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

reconocieron y guardaron un

en memoria de los militares que fallecieron tras el operativo en donde fue abatido, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).El presidente de la Mesa Directiva,, reconoció a la presidenta, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,por este operativo."Respaldamos ela la delincuencia como vía para podery fortalecer el Estado de Derecho; asimismo, reconocemos la valentía y el compromiso del Gabinete de Seguridad, del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y lasen la defensa la seguridad del país".De igual forma, Sesma, a nombre del Congreso local, lamentó la muerte de los elementos del Ejército y la Marina caídos en el, "nuestracon sus familias".A su vez, la coordinadora de Morena,, se solidarizó con lascaídos en el"Ninguna estrategia de seguridad puede entenderse sin reconocer elque implica defender a nuestro país. Detrás de cada uniforme hay una historia, hay una familia que espera en casa, sueños que cada quedaron pendientes y un país entero que les debemos supermanente. A quienes dieron su vida por la paz de México, les decimos con mucha claridad: su. La nación honra con valentía y asume su responsabilidad de construir un país seguro, por el cual ellas y ellos lucharon", sostuvo.La legisladora recordó que en agosto de 2012,fue detenido y recuperó su libertad apenas unas horas después. Diversas versiones periodísticas, dijo, señalaron la intervención del entonces gobernador de Jalisco, con el aval del. Después, añadió, en 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, un intento de captura derivó en el derribo de un helicóptero militar, cobrando la vida de elementos de lasDestacó que este domingo, en el municipio de, se logró neutralizar al principal generador de violencia de este país."Este resultado no es producto de la casualidad ni de la improvisación. Es consecuencia de unaque privilegia la inteligencia sobre la confrontación irresponsable; la planeación sobre la ocurrencia; lasobre el protagonismo político.Hoy, con laque ha tenido este país, sin pactos, sin llamadas,para nadie. Hoy hay Estado, hoy hay instituciones trabajando juntas, hoy haypara proteger al pueblo de México", apuntó.Y añadió: "Por eso les decimos, desde este Congreso de la Ciudad de México, que laacompaña, respalda y se solidariza con nuestras. También quiero reconocer a la Jefa de Gobierno,, que inmediatamente blindó esta ciudad y se dedicó a cuidar en todo momento la vida de todas y todos los que habitamos esta ciudad".El coordinador del PVEM,, llamó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino aen torno a la presidenta y el Ejército Mexicano. También a ser cuidadosos entorno a la información sobre inseguridad, ya que es un asunto que genera preocupación entre la población."Manifestamos nuestra solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas en los hechos ocurridos el día domingo, en los estados de, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Morelos, entre otros", externó.Al reconocer las acciones realizadas por las instituciones mexicanas, el coordinador del PTaseguró que el operativo muestra que cuando hay, inteligencia y voluntad política, se avanza en paso firme a la recuperación de la tranquilidad en el país. "Desde el PT enviamos nuestro mása las familias de los servidores de la patria que perdieron la vida".