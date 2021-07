Congreso no puede ser cómplice de un depredador sexual: Juárez Piña

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, exigió al Congreso de la Unión a no convertirse en un obstáculo para que las autoridades judiciales puedan garantizar justicia a los adolescentes víctimas de abuso sexual del diputado Benjamín Huerta, es de Morena.

"Es inadmisible que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se esté priorizando el cálculo político por encima del derecho de acceso a la justicia de las víctimas", denunció la legisladora perredista.

"Es claro que, en este caso, hay una absoluta falta de compromiso y congruencia para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes", acusa.

"De no sesionar en los próximos días, será hasta que termine la presente Legislatura para que las víctimas de Huerta puedan tener acceso a la justicia", alerta.

La cuestión, señala, "es que en todo este tiempo en que el proceso de desafuero ha sido pospuesto, ha permitido a Benjamín Huerta evadir la ley y en este momento nadie sabe dónde se encuentra", enfatiza.

"De todos los temas pendientes, este es el más importante, pues las y los legisladores estamos obligados de manera inmediata y urgente a cumplir con nuestras facultades y responsabilidad para que las autoridades judiciales puedan hacer su trabajo", advierte.

"El Congreso de la Unión no puede ser cómplice de nadie, mucho menos de un depredador sexual que al amparo de su fuero cometió abusos atroces contra adolescentes", señala.

"Desde el Grupo Parlamentario del PRD hacemos un llamado a todas las fracciones parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, a hacer a un lado sus diferencias y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en particular, en este caso, a continuar con el proceso de desafuero de Benjamín Huerta, para que las víctimas de sus abusos puedan tener acceso a la justicia", concluyó.

Este martes, la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios impidió una vez más que prosperara el dictamen para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para desahogar el trámite del desafuero de los diputados federales Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo (PT), así como el juicio de procedencia contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Tras un intenso debate, el Pleno de la Comisión Permanente sometió a votación un dictamen que ya había sido devuelto a comisiones hace dos semanas, pero que la Mesa Directiva revivió para tratar de concretar el extraordinario no solo en San Lázaro, sino también el Senado, para prorrogar la entrada en vigor de la reforma en materia de outsourcing y la ratificación del nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo.

La votación fue de 20 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, con lo que no se alcanzó la mayoría calificada, que necesitaba de por lo menos 24 votos en pro, lo que desnudó la división entre los legisladores de la Cuarta Transformación, pues aunque en tribuna Morena había dicho que estaba de acuerdo con el extraordinario, en los hechos algunos de sus integrantes votaron en abstención, como las senadoras Bertha Caraveo y Lilia Margarita Valdez.