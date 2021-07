Considera PAN un error invertir 50 mil mdp en una GN que "no ha logrado frenar violencia"

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, calificó de un error el destinar 50 mil millones de pesos adicionales a la Guardia Nacional, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ha sido institución incapaz de frenar la violencia e inseguridad en el país.

Ante ello, demandó al Gobierno federal dejar a un lado su soberbia, reconocer su incapacidad y cambiar de estrategia para resolver la inseguridad que azota al país, pues ha fracasado absolutamente en esta y otras materias.

Dijo que es un error gastar más en la Guardia Nacional si no se hacen ajustes en su funcionamiento, si no cuentan con el Certificado Único Policial o si no se brindan garantías de que será una corporación con mando civil.

"La tranquilidad de las familias mexicanas está de por medio, y en Acción Nacional somos los primeros en exigir y en sumarnos a buscar soluciones a este grave problema, pero como dicen: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes", sostuvo.

Rementería del Puerto afirmó que el presidente será medido con la misma vara que midió a los anteriores: su sexenio será el más violento y el de mayor grado de militarización.

Este Gobierno, dijo, está lleno de contradicciones, pues prometió pacificar al país, pero la violencia no para; prometió sacar a los militares de las calles, pero no lo cumplió.

"Al contrario, ahora además están en los puertos, en los aeropuertos, como constructores, custodios de pipas, distribuyendo libros de texto gratuito, repartiendo despensas, operando el programa Sembrando Vida más todo lo demás que se le ocurra al presidente", lamentó.

Desafortunadamente, abundó, ni el Ejército, ni la Marina y ni la Guardia Nacional han logrado reducir la ola de violencia que azota al país, no por culpa de sus elementos, si no por un mal diseño y mala conducción, pues nunca debió ser una fuerza de seguridad militar, sino civil.

"Hemos señalado en reiteradas ocasiones el fracaso de la Guardia Nacional. No han cumplido con el compromiso de tener un mando civil, no han cumplido con la certificación de los elementos", indicó.

Subrayó que tampoco han estado exentos de cometer abusos y recordó que, entre enero de 2020 y abril de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 522 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte integrantes de la Guardia Nacional, lo que equivale a una queja diaria en promedio.