Construirán sistema de indicadores para regreso a clases

La Alianza Federalista compuesta por 10 gobernadores anunció que construirán un sistema de indicadores de salud para la acción educativa de las entidades, por lo que el regreso a clases de forma presencial no será a partir de que el semáforo nacional esté en verde.

El anuncio fue dado a conocer en el Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila, donde el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme, preciso que se analizarán las distintas alternativas, los tiempos e indicadores bajo un mismo formato y protocolo.

Riquelme Solís mencionó que reforzarán las capacidades tecnológicas y establecerán protocolos necesarios para que cuando los indicadores se presenten de manera puntual, se tenga bien establecido el modelo que se requiere en el tema educativo y cuándo será el regreso a las aulas.

"Tiene como finalidad ir trabajando en los claroscuros que a veces se presenta dentro de un modelo nacional que no encaja en todas las entidades, ni en la forma virtual ni en el nuevo modelo que han presentado. No decimos que sea malo, pero no encaja en la realidad de cada entidad", comentó Riquelme Solís.

En la reunión estuvieron presentes, además del gobernador anfitrión, los mandatarios estatales de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua y Durango, éste último estuvo de forma virtual.

Todos acordaron que se creará un equipo entre los secretarios de educación, con la conformación de expertos, y se trabajará con los propios indicadores que darán la pauta para la toma de decisiones.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mencionó que no basta con decir que para regresar a clases presenciales el semáforo tiene que estar en verde, pues esa idea, consideró, reduce a su mínima expresión la complejidad de decisiones donde están en juego la vida de niños, maestros y personal.

"Construir el sistema de indicadores a partir de información de cada entidad; incorporar expertos en la materia que ayuden a construir la ruta, incorporar al magisterio para tener su opinión. En ese sentido todos entendemos no solo definir cuándo es el regreso a clases, sino también las diferentes modalidades, un ejercicio gradual, para ver cómo se dará el proceso. Es un trabajo complejo que llena el hueco, el vacío, de la estrategia nacional", recalcó Alfaro.