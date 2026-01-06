logo pulso
Cónsules y embajadores revisan trabajo en el exterior en la REC 2026

Temas clave como comercio digital y educación en la agenda

Por El Universal

Enero 06, 2026 04:18 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).-Como parte del segundo día de la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026, cónsules y embajadores se reunieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para revisar su trabajo en el exterior.

Este martes 6 de enero el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó los trabajos y la subsecretaria María Teresa Mercado y el director general para Europa, Octavio Tripp, presidieron la mesa de trabajo "Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea".

En este espacio conversaron sobre el Acuerdo como instrumento integral basado en tres pilares: político, económico y comercial.

"Se trataron temáticas y sectores específicos como gobernanza global, inversión, comercio digital, agricultura, ciencia y tecnología, educación, entre otros", destacó la SRE.

Durante la REC 2026 se definirán prioridades, directrices y líneas de acción para orientar la labor del Servicio Exterior Mexicano, con énfasis en la protección consular, la política exterior humanista y la defensa de los intereses de México en el mundo.

Entre otros trabajos, también se llevó a cabo la mesa de Protección a personas mexicanas en el exterior en la que participó Tatiana Couthier, directora del Instituto para Mexicanas y Mexicanos en el Exterior; Vanessa Calva, directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, así como embajadores como Genaro Lozano en Italia.

