"Contagios de Covid en enero deben asumirse como de variante ómicron", dice infectólogo

Alejandro Macías, doctor infectólogo y excomisionado contra la influenza en el país, expresó que se debe asumir que la población mexicana que actualmente padece Covid-19 está contagiada por la variante ómicron del virus SARS-CoV-2.

Así lo compartió, el también llamado "Zar" de la influenza AH1N1, en una publicación en su cuenta de Twitter, donde también precisó que ómicron "entra rápido y sale rápido", por lo que ve razonable que los trabajadores infectados por esta variante se aíslen siete días y no 14 sino, advierte, "nos quedaremos sin gente para trabajar".

Previamente, el infectólogo compartió en su Twitter que en países como Reino Unido, personas infectadas con la variante ómicron son aisladas por cinco días, contando el primer día de síntomas. Por ello considera que cinco días son tan eficaces como siete o 10.

Apenas el martes, Macías indicó que al menos la mitad de la población del país estaría contagiada con la variante ómicron del Covid-19, lo que resulta preocupante pero no tan grave respecto a otras variantes, pues la mayoría de las personas ya se han contagiado de Covid, cuentan con alguna dosis de la vacuna y ómicron no ataca directamente a los pulmones.

¿Cuánto durará ómicron en México? El "zar" de la influenza pronosticó, por medio de un video en Youtube, que la variante ómicron del Covid-19 en México no va a terminar al mismo tiempo en todo el país, será por regiones.

Por ejemplo, dijo que en la Ciudad de México todo el mes de enero va a ser de subida y hacia finales del mes, y en febrero y marzo entrará a una condición de equilibrio.

"La variante ómicron tiene una gran capacidad de reinfectados por eso se ha dicho que esta variante viene por los que faltan pero parece que va a ser menos grave porque muchos ya tienen inmunidad y porque el virus intrínsecamente tiene menos capacidad de crecer a los pulmones", dijo el excomisionado contra la influenza en el país.

Macías también mencionó que la gente ya tendrá inmunidad debido al gran número de contagios por lo que el virus va a ser menos grave y habrá menos saturación de hospitales y menos muertes.

Según sus pronósticos, para el segundo trimestre de 2022 algunos lugares de México y América Latina estarán entrando a una etapa endémica de la epidemia.

Atender los llamados de la OMS. A finales del 2021, el doctor Alejandro Macías ya advertía que México debía atender el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a países para cancelar celebraciones masivas de fin de año y la gente debía evitar reunirse masivamente.

"El solo hecho de que se incremente la incidencia (de contagios y hospitalaria) debe ser suficiente para reducir las actividades e incrementar el distanciamiento social y que no se nos vayan a colapsar los hospitales", comentó el infectólogo.

En medio de las alertas en otros países por la variante ómicron y las calles llenas de gente, Macías recomendó evitar tumultos y reuniones con muchas personas en espacios cerrados.

Macías llamó a no bajar la guardia a pesar que la variante ómicron no sea tan intensa en su cuadro clínico como las otras que circulan en el mundo.

Además pronosticó que inminentemente, en enero en México aumentarían los casos de ómicron, pues desde diciembre de 2021 la variante pasó a ser predominante en los contagios de los Estados Unidos, país con quién México comparte frontera y comportamiento epidemiológico, dijo.