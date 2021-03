Continúa la CDMX en semáforo naranja por sexta semana consecutiva

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó ante la pandemia por coronavirus, la capital del país continúa por sexta semana consecutiva en semáforo epidemiológico naranja "sin bajar la guardia", del 22 al 28 de marzo.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García Doberganes, expuso que se ha registrado una reducción en la ocupación hospitalaria de 400 personas en una semana; pasando de 4 mil 49 que había el viernes pasado a 3 mil 649 pacientes en hospitales capitalinos.

Expuso que la mejoría más destacable en esta semana es en los ingresos hospitalarios por semana, con 2 mil 62; número cercano a la semana del 9 de noviembre, que es cuando comenzó el incremento de casos.

Clark anunció un nuevo horario de atención en centros comerciales para realizar pruebas, de 09:00 a 14:00 horas, de martes a domingo.

Asimismo, en el marco del Programa de Reactivar sin Arriesgar, expuso que a partir del lunes, los comercios al menudeo podrán abrir a partir de las 09:00 horas, dos horas antes de como estaba.

Para evitar aumento de contagios por Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó una campaña para Semana Santa, en la que se invita a la población a no bajar la guardia, evitar reuniones y tomar todas las medidas sanitarias.

"El Covid no toma vacaciones", dijo Clark.

"Si se sale de vacaciones, no bajar la guardia en Semana Santa", señaló la jefa de Gobierno.

De acuerdo con el último reporte de Covid-19, en la Ciudad de México hay 590 mil 3274 casos confirmados acumulados, 13 mil 969 casos confirmados activos estimados y 38 mil 14 muertes.