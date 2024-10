Posicionamientos políticos en la toma de protesta presidencial

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- En la sesión de Congreso General por la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República, los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos, en los que el oficialismo ofreció su respaldo, mientras que la oposición expresó que está dispuesta al diálogo pero sin sumisión.

"Presidenta, tenga por seguro que en Movimiento Ciudadano encontrará sororidad, pero no complicidad; encontrará también diálogo, pero no sumisión; encontrará respeto, más nunca sometimiento", sostuvo la coordinadora de MC, Ivonne Ortega.

Señaló que la Presidenta debe imprimir su propia visión de gobierno y no arrastrar los errores y manías del gobierno saliente, y represente una verdadera reconciliación nacional.

En su oportunidad, el senador y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que las reformas constitucionales que impulsó el gobierno saliente que incorporan a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la relativa al Poder Judicial, representan una fractura de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión.

Resaltó que nadie debe tener el derecho de usar su investidura para dividir, para sembrar odio e intentar justificar que lo hacen por el bien común, y agregó que ninguna posición ideológica justifica la destrucción de la República.

En representación de la bancada del PAN, la senadora María Guadalupe Murguía, hizo un llamado a Sheinbaum para que existan contrapesos en su gobierno, incluyendo los órganos autónomos y la división de poderes.

"Si queremos un gobierno fuerte, los contrapesos tienen que ser fuertes. La historia se repite para quien no quiere aprender de ella. En México no hay cabida para caudillos ni para maximatos. No queremos una presidenta tutelada", sostuvo en tribuna, durante la sesión para la toma de protesta de la presidencia.