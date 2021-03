Convenciones aceptan aplicar pruebas Covid para acceder a eventos

La Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Convenciones (Amprofec) aseguró que la pandemia golpeó la industria de tal manera que en 2020, el 50% de los expositores no participaron en ferias, pero una gran parte están dispuestos a realizar pruebas rápidas para disminuir la participación de contagios.

Los expositores responden que para sentirse más seguros al participar en una feria o exposición, están dispuestos a realizar pruebas Covid-19 antes de acceder al evento, aparte de la distancia social.

En general, expositores y visitantes aseguraron que prefieren las ferias y exposiciones presenciales más que las digitales, con 85%.

Casi el 50% de los expositores estiman que se reanudarán las ferias y exposiciones en la segunda mitad del 2021, mientras que 25% dijo que será hasta el 2022. Mientras que el 37% de los visitantes dicen que será en la segunda mitad del 2021.

En videoconferencia, el presidente de Amprofec Norte y director de CAT Consultores, Julio Valdés, dijo que las tres principales preocupaciones para el 2021 de los expositores y visitantes son: clientes, continuidad del negocio y finanzas.

Los principales tipos de afectaciones fueron especialmente para los expositores en casi 47% que dejaron de identificar prospectos de clientes y ventas; 14.5% dificultad para mantener e incrementar la presencia de la marca; en 13.5% dificultad para mantener la relación con los clientes, en tanto que el resto dijo que no tuvo impacto o que no lograron realizar lanzamientos de nuevos productos.

Para los visitantes, el principal problema es que dejaron de capacitarse, dejaron de ver lanzamiento de productos y presentaciones, dejaron de comprar innovaciones.

En cuanto al presupuesto, la mayor parte de los expositores aseguran que disminuyó o se canceló su presupuesto para ferias y exposiciones para el 2021.

Sin embargo, el 32% expositores dijeron que de reactivarse las actividades darán presupuesto y 45% de los visitantes dijeron que estarán en posibilidades de dar presupuesto a ese rubro.

De acuerdo con el Estudio Nacional de Ferias y Exposiciones, la pandemia provocó que el 65% de expositores disminuyeran su nivel de operaciones, el 22% se mantuvo igual y el 13% creció. Mientras que en el caso de los visitantes el 72% dijo que su participación en exposiciones disminuyó.

Casi el 85% de los expositores dijo que a principios del 2020 pretendió participar entre uno y 5 eventos, pero con las medidas de confinamiento el 50% no pudo participar en ninguno, el 29% solo participó en uno y casi el 14% lo hizo en dos eventos.