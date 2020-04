Convoca Marko Cortés a políticos y empresarios a quitarle mayoría a Morena en 2021

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a líderes partidarios de oposición así como a gobernadores y a líderes empresariales a unirse, para que pasando la crisis sanitaria y económica, trabajen, juntos o por separado, para ganarle la mayoría en el 2021 en la Cámara de Diputados a Morena y todos vuelvan a ser escuchados y haya pluralidad y se construyan soluciones, afirmó.

"También nos debe de unir la certeza de que, pasando esta crisis sanitaria y económica, deberemos trabajar juntos o por separado por una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 para que todos volvamos a ser escuchados y para que en la pluralidad podamos construir soluciones", dijo Marko Cortés.

Al participar en el foro virtual "Diálogo Nacional Por la Reconstrucción" organizado por la agrupación política Futuro 21, dijo que en este momento los debe de unir el destino compartido que tienen como país, porque somos víctimas de la misma crisis, de la incompetencia de este gobierno, para buscar soluciones que nos permitan salir adelante, porque lo que se ha hecho hasta el momento no será suficiente y no servirá para mucho.

"Es increíble que con una crisis de salud y económica, como la que enfrentamos, con una crisis de los precios del petróleo a nivel mundial, no le quede claro al gobierno federal que es tiempo de cancelar, por ejemplo, el proyecto de Dos Bocas y reorientar esos recursos para cuidar la vida, para reactivar la economía, cuidar el ingreso y el empleo familiar", sostuvo.

Cortés Mendoza afirmó que ante la crisis de sentido común por parte de las autoridades federales, la pandemia le ha recordado al mundo y a los mexicanos que la vida y la salud son lo primero, y por tanto, la economía debe estar al servicio de la vida: "Todos debemos decírselo al presidente de la República López Obrador: los partidos, los empresarios, los académicos, científicos, sociedad civil, las iglesias, todos juntos, que no podemos hoy apostar a la división, que estamos enfrentando un momento muy delicado y que México nos requiere a todos unidos, sin prejuicios ideológicos, reconociendo que las mejores soluciones nacen de la pluralidad, de la democracia y de la aceptación de las diferencias", expuso.

Si el Presidente López Obrador no está de acuerdo con este llamado, concluyó, no sería la primera vez que México tenga que enfrentar por sí solo ante la ausencia de la autoridad, esta crisis en salud, economía y seguridad.