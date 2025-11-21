Convocan a marcha feminista por el 25N en CDMX

logo pulso
Nacional

Solidaridad internacional en marcha feminista por la violencia y genocidio

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 02:43 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación 8M-CDMX convocó a una marcha en el marco del Día Internacional de lucha por la erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo martes 25 de noviembre en la Ciudad de México.

La cita será a las 15:00 de la tarde en la Glorieta de las mujeres que luchan, y se prevé que la movilización salga a las 15:30 horas rumbo a la plancha del Zócalo, con una parada simbólica en la Plaza Palestina Libre.

Este año, la movilización buscará denunciar que la vida, libertad e integridad de las mujeres sigue en riesgo en México y el mundo.

"La violencia feminicida, las desapariciones, la precarización laboral, el despojo territorial, la violencia contra mujeres indígenas, migrantes y disidencias, así como la impunidad institucional, continúan sin recibir respuestas contundentes por parte del Estado", señaló la Coordinación 8M-CDMX.

En un boletín, el colectivo advirtió señaló diversas situaciones que persisten en México, como que cada día asesinan a 10 mujeres y la mayoría de los casos quedan impunes; 99.6% de las mujeres desaparecidas no son localizadas con vida; y la brecha salarial persiste en 34%; en tanto los transfeminicidios, la violencia vicaria y el desplazamiento forzado, continúa en aumento; las mujeres migrantes siguen enfrentando violencia extrema y repatriaciones forzosas; y las madres buscadoras continúan siendo criminalizadas y asesinadas.

Además, la movilización también será en solidaridad internacional, denunciando el genocidio contra el pueblo palestino y las guerras impulsadas por potencias imperialistas que impactan especialmente a mujeres e infancias.

Solidaridad internacional en marcha feminista por la violencia y genocidio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responde al llamado de paro de transportistas y productores en México

La crisis que afecta al transporte y al campo en México se intensifica con el llamado a paro pacífico por parte de diversas organizaciones.

