Convocan a reunión por reforma a TEPJF... pero "se les hizo tarde"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, convocó a reunión la mañana de este miércoles, pero hasta las 11:20 horas el encuentro aún no iniciaba.

"Por instrucciones del diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad a los artículos 35 y 36, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Cuarto, inciso a) de los Lineamientos que Regulan el funcionamiento Interno de este Órgano de Gobierno, me permito convocarlos a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 12 de abril del año en curso, a las 9:30, en la sala de reuniones de este órgano de gobierno, ubicada en el edificio G, segundo Nivel", señala el oficio.

De acuerdo con fuentes de la Cámara de Diputados, el encuentro es para seguir buscando consensos en torno a la reforma para acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, advirtió un intento de albazo, y en tono de sarcasmo indicó que la reunión se retrasó porque los liderazgos están reunidos en otro lugar.

"Se convocó a Jucopo a las 9:30 am. Una hora después, la reunión no ha iniciado. No vayan a creer ustedes que ocultan algo. No sean mal pensados: simplemente a todos se les hizo tarde hoy. Tampoco vayan a creer que están negociando en otro lugar y en de espaldas a ustedes", acusó.