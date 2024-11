Importancia de la agenda ambiental y la participación juvenil en COP16

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- En México llegó el momento de que la agenda ambiental y de conservación sea una prioridad en la política pública y en los presupuestos, de lo contrario, la pasaremos muy mal, afirma Ángel Uriel Fuentes Piña, egresado de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El también coordinador de Acción Territorial de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, capítulo México, (GYBN, por sus siglas en inglés), sostiene que es más costoso como país no poner la agenda ambiental como una prioridad, pues los problemas ya están a la vista con el impacto de fenómenos como huracanes y lluvias o la desaparición de especies, reducción de hábitats y espacios de conservación.

Como jóvenes, añade, ya estamos participando muy activos. Somos los más interesados en promover la agenda ambiental "sobre todo porque cuando se habla de sustentabilidad entendemos que es defender los recursos que tenemos para las próximas generaciones".

Explica que "esas próximas generaciones somos nosotros. Entonces si nosotros no nos interesamos en nuestro futuro y en defender, cómo vamos a tener un lugar en el futuro, procurar nuestro bienestar, pues nadie lo va a hacer y por eso los jóvenes nos hemos unido aquí [COP 16]. Tenemos representación en las cinco regiones del país".

Además, se dice convencido de que México vive una oportunidad histórica con una presidenta científica, Claudia Sheinbaum, que conoce de la agenda ambientalista, y con una titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, bióloga, egresada también de la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios.

En este contexto, de cambio de gobierno y de visión de un país, Fuentes Piña señala en entrevista con EL UNIVERSAL que los jóvenes tienen mucho qué decir y participar en la agenda de los grandes acuerdos ambientales y en la protección de nuestros recursos, porque es este sector quien definirá su futuro.

Como mexicano, Ángel Uriel fue uno de los más de 200 jóvenes invitados a participar en el reciente Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), que se celebró del 21 de octubre al pasado 1 de noviembre en la ciudad de Cali, Colombia.

En dicho foro, tuvo la responsabilidad de fijar el posicionamiento de los jóvenes mexicanos sobre la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las diversas acciones para enfrentar sus efectos.

"Creo que con este nuevo gobierno hay oportunidad. Tenemos por ejemplo en la Secretaría de Medio Ambiente a Alicia Bárcena, quien es bióloga, es egresada también de nuestra Facultad de Ciencias y tiene una gran experiencia en la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y en otras instituciones, entonces es una autoridad competente".

"Yo esperaría que haya un buen trabajo para este sexenio. También nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es científica. Es la primera vez que tenemos una mujer presidenta y es científica. Ella como ambientalista estuvo en el panel intergubernamental de cambio climático siendo asesora", expresa.

Aunque es consciente de que en el ámbito legislativo es donde se verá el presupuesto y la prioridad que tendrá el tema ambiental.

"Si yo preguntara a los diputados cuánto cuesta la polinización de las abejas para darnos los frutos, las verduras que comemos, eso es un valor que no concebimos y es muy alto. En Europa, donde ya no tienen suficientes polinizadores, tienen que invertir en tecnología realmente con un gasto muy fuerte", plantea Fuentes Piña.

Pero tenemos, agrega, cómo los incendios generados por las olas de calor arrasan con bosques y amenazan las ciudades. "¿A cuánta gente no afecta y cuántos no han muerto incluso por ese problema? Entonces ya estamos viviendo los problemas y si no se voltea a ver y si no se le ve como una prioridad, pues vamos a terminar muy mal", expone.

El medio ambiente no es únicamente un tema sólo de la agenda juvenil; es un tema transversal al que deberían voltear a ver todos "porque todos somos parte interesada, y creo que debería de hacerse visible lo invisible, que es la causa que yo creo que hace falta, que se le dé la atención a la agenda ambiental".

Como parte de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad y su participación en la COP16, Fuentes Piña refiere la importancia de la participación de jóvenes que contribuyan con la agenda y con el plan de biodiversidad desde México.

"Hablamos de la participación justa en la participación efectiva de las juventudes en la toma de decisiones sobre el convenio de diversidad biológica. Entonces se nos ha reconocido como una parte interesada".

Yo creo, agrega, que es momento de promover que las acciones de los jóvenes sean reconocidas. "Muchas veces a los jóvenes se nos dice que no tenemos experiencia, que tenemos que hacer mucho, seguir estudiando, seguir tomando diplomados, seguir haciendo mérito, pero nosotros ya estamos tomando acciones", puntualiza el joven biólogo.