Coparmex llama a gobiernos a sacar las manos de elecciones

Ante el hecho de que hay gobiernos de todos los niveles que siguen sin respetar la veda electoral e intervienen en las campañas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un "llamado más fuerte" para que saquen las manos de las elecciones y cumplan con la veda.

El presidente de la Confederación, José Medina Mora, explicó que estamos en momentos en que los partidos políticos y candidatos deben de exponer sus postulados y en que los gobiernos estatal, municipal y federal no pueden intervenir.

"La ley electoral es muy clara, hay un periodo de veda electoral, por lo cual los gobiernos federal, estatal y municipales deben sacar sus manos del proceso electoral, es decir, es un periodo de veda en donde no deben promover las obras de su gobierno, no deben interferir en este proceso", sin embargo hay autoridades que siguen sin respetar la veda.

Por ello: "Hacemos un llamado más fuerte, hacia los gobiernos federal, estatales y municipales a que saquen las manos del proceso electoral, para que permitan que de esta manera la democracia en nuestro país avance".

Añadió que la autoridad debe respetar la veda electoral "hacemos el llamado a aplicar esa ley y las sanciones que corresponda si esto incluya o no el que se cancelen las conferencias matutinas, lo que señaló el INE es que no se podrían transmitir, sin embargo le corresponde al INE es ver si esto amerita una sanción o no"

En videoconferencia, Medina Mora expuso que el gobierno debe de cumplir con el mandato constitucional de brindar seguridad a todos los mexicanos, lo que aplica también a candidatos, sin embargo, siguen los ataques tanto contra funcionarios como para aspirantes a puestos de gobierno.

"Lamentamos ataques a funcionarios y candidatos, porque varios de ellos han perdido la vida, por eso la exigencia a las autoridades a actuar para que tengamos este México en paz y seguro como el que todos queremos", afirmó.

Expuso que "por mandato constitucional el uso de la fuerza es facultad del Estado, por eso pedimos al Estado ese control que nos permita estar en paz".

El líder del sindicato patronal comentó: "Hay mucha violencia en el país, por eso es precisamente que hacemos llamado al gobierno, porque insistimos que de acuerdo con la Constitución el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado, y pedirle al Estado que haga uso de ese monopolio de la fuerza para tener el control".