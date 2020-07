Córdova: autonomía debe ser defendida

Ciudad de México.- De cara al Proceso Electoral Federal de 2021, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advierte que hay actores políticos, intelectuales, orgánicos e integrantes del poder público que arremeten contra el organismo ciudadano por desinformación o animadversión provocada por las derrotas electorales del pasado.

Subraya que las autonomías siempre han estado en riesgo, pues se han construido a base de arrebatar facultades a los poderes ejecutivos para generar contrapesos.

Por lo anterior, dice, la autonomía debe ejercerse y defenderse permanentemente, porque siempre existe la tentación del poder.

En la última década, todos los partidos, sin excepción, al perder una elección han acusado fraude y culparon a las autoridades electorales. Todos han usado ese discurso, que alimenta desconfianzas.

Algunos actores políticos no asumen la responsabilidad sobre los resultados. Es mucho más fácil aseverar que la cancha no está pareja o que las autoridades no actúan, asegura.

El INE ha atendido críticas y ha corregido, acusarlo no es perverso, pero hay información falsa.

Además, se menosprecia que de 2015 a 2019, el INE ha organizado 198 elecciones y en 60% ha habido alternancia, evidencia de condiciones democráticas que refuta interpretaciones de algunos intelectuales orgánicos, las cuales señalan que en México, el 1 de julio de 2018, llegó la democracia. Es falsa esa idea creacionista: ya había condiciones democráticas, por eso hubo alternancia.

"Por nuestra parte, vigilaremos que desde la Presidencia hasta una municipal no se vulneren las reglas, entre ellas las de imparcialidad", sentencia.

Ante la designación de cuatro consejeros del INE el próximo 22 de julio en la Cámara de Diputados, el consejero presidente alerta sobre el riesgo de que la coalición legislativa de Morena use su posición con el objetivo de mayoritear.