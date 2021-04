Córdova y Murayama van a ser candidatos del PRIAN

El partido Morena y el consejero electoral, Ciro Murayama, mantienen su confrontación a través de redes sociales.

Este viernes, Morena "posteó" un mensaje en Twitter dirigido a Murayama y al consejero presidente, Lorenzo Córdova.

"@lorenzocordovav y @CiroMurayamaINE van a ser candidatos del PRIAN. Guarden este tuit", se lee en la cuenta oficial del instituto político, en la red social Twitter.

La respuesta del consejero Murayama fue casi inmediata. Llamó infundio a lo publicado por Morena.

Aseguró que no será candidato ni del PRI, no del PAN y tampoco de Morena, pues apenas concluya su gestión como consejero de dedicará a la docencia.

"Tengo tantas posibilidades y ganas de ser candidato en el futuro del PAN o del PRI como de Morena: ningunas.

"Cuando en 2023 terminé mi encargo en el @INEMexico me dedicaré en exclusiva a la docencia y la investigación, a mi vocación. Guarden este twit y guarden sus infundios", redactó Murayama.