Corral pide al Gobierno de AMLO diálogo respetuoso y negociación transparente

Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, pidió hoy en su comparecencia ante el Congreso estatal que los agricultores no sean tratados como "delincuentes", ni que se acuse a su administración por conspiración.

"Queremos un diálogo con dignidad, no queremos que nuestros agricultores sean sentados en la mesa de negociación en calidad de delincuentes, ni el Gobierno del Estado acusado de conspiración, exigimos un respeto para la genuina preocupación que existe en el estado de Chihuahua y particularmente en la región del Río Conchos", expuso.

El Gobernador reiteró que está dispuesto a dialogar con el Gobierno federal si existe respeto.

"Siempre hemos estado dispuestos al diálogo, en política el diálogo es irremplazable, no se puede eludir, pero queremos un diálogo respetuoso y queremos una mesa de negociación transparente, basada en el respeto a las partes", declaró.

Javier Corral negó Chihuahua haya conspirado en la mesa de seguridad en contra de las corporaciones o el Gobierno Federal.

"Condicionar la cooperación en seguridad pública solo refleja un talante autoritario y constituye un acto vengativo por nuestra posición en el tema del agua, ataca centralmente el espíritu del pacto federal que se sustenta en la cooperación, en la coordinación entre niveles de Gobierno, entre los poderes de la Unión, para atender áreas sensibles, trascendentales del interés público", asentó.

Además, el Gobernador acusó que la información falsa que ha recibido el Presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de sus colaboradores sobre el conflicto por el agua en Chihuahua generó la militarización de las presas y la zona en que se ubican. Manifestó que al Jefe del Ejecutivo le han mal informado.

"A a mí me lo dijo personalmente y le dije que no concebía que alguien lo haya hecho y le dije que investigaría, porque eso no era una realidad", dijo. Refirió que posteriormente los propios funcionarios federales se dieron cuenta del error.

Tan solo el 30 de septiembre el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reiteró que él está dispuesto a dialogar con el Gobierno federal para resolver los problemas generados por el agua en la entidad agua de las presas, así como por las exigencias para aumentar el de la entidad para 2021.

Corral lamentó que se esté viviendo una "desinstitucionalización" de las relaciones con el Gobierno federal.