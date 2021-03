Corrupción e impunidad, los problemas graves de la justicia: Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que la opacidad, corrupción e impunidad, son los grandes problemas que enfrenta la procuración de justicia en México. Al participar en el Primer Foro Internacional Transparencia y Periodismo, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFO) capitalino, el funcionario acusó que estas acciones, "solo benefician al imputado, no a la sociedad".

Ante abogados, académicas y periodistas, el titular de la UIF denunció que otro problema que enfrenta la procuración de justicia en el país, es que las víctimas no pueden tener acceso a las carpetas de investigación. "Este es un tema fundamental para cualquier democracia, los temas relacionados con la transparencia en el ejercicio periodístico y, evidentemente, con el acceso a la verdad", enfatizó.

Recordó que sobre el tema, hace algunos años escribió para el INAI, relacionados con el caso Odebrecht, que tenía que ver con los límites entre el acceso a la información y otro tipo de derechos fundamentales, como podía ser el derecho al honor, la vía penal e, incluso, la presunción de inocencia. "Creo que una labor que realizan ustedes, los periodista, y los órganos garantes de acceso a la información pública, hacen esa dimensión social de la libertad de expresión, para poder difundir ideas que llegan a toda la colectividad. Creo que es relevante reflexionar en torno a ello", destacó. Destacó que no quiere hablar de lugares comunes, sino de casos en particular, "porque soy de la idea de que hay un doble rasero para medir eso, porque si un servidor público se puso a la cabeza pública a discusión, su mar de protección al derecho, a la vida privada, a la intimidad, debe ser menor", señaló.



Incluso, dijo, la presunción de inocencia, debe ser menor respecto a lo que ocurre con un ciudadano común, en razón de la fuerza que le da el espacio público a esta persona, como ocurre, por ejemplo, con el Caso Lozoya o cualquier otro.

"Es decir, en todos estos casos, donde hay un ejercicio abusivo, indebido de funciones públicas y, evidentemente, es relevante que la sociedad conozca por periodismo de investigación, pero a través también de los órganos garantes y, en general, de la sociedad en su conjunto, de quien tenga oportunidad de tener esa información, la definición sobre ese tipo de casos", comentó.



Ante ello Nieto Castillo hizo la gran pregunta: "¿A quién le conviene la opacidad? La verdad que esto, aunado a la corrupción e impunidad, son los grandes problemas de la procuración de justicia de nuestro país".

Además, sostuvo que hay dos concepciones de la vida: el derecho penal, de los derechos humanos, y el sistema de procuración de justicia o del sistema procesal acusatorio, "pero alguien preferirá la concentración, la opacidad, el autoritarismo", denunció.

Ante este panorama, habló sobre la importancia de los órganos de la transparencia, lo que hacen los periodistas, los medios de comunicación al difundir datos relevantes, "pero, sobre todo, creo que lo importante es combatir la impunidad", enfatizó.



Empero, consideró que la única forma de combatir la impunidad, es llevar a los responsables ante los tribunales, "y creo que esa es una parte de este diseño constitucional que tenemos en México y, en general, los países de América Latina", señaló.