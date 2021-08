Corte de Massachusetts acepta litigio de México por "comercio negligente" de armas desde EU

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la demanda que el Gobierno mexicano presentó contra diversas empresas responsables del comercio negligente de armas que llegan a México fue aceptado por la Corte Federal en Massachusetts.

A través de su cuenta de Twitter, el Canciller anunció el avance que se obtuvo en el litigio que presentaron a estas empresas por la venta ilegal de armas que usan los delincuentes en el país.

"La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos.", se lee en la publicación.

La demanda está dirigida a empresas fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos que promueven prácticas comerciales, "negligentes e ilícitas" que ocasionan problemas en México.

En Estados Unidos, la industria de las armas para uso personal y del ejército tiene mucho poder, pues se considera indispensable hasta para decidir presidentes en el país, además de que lobbying del Capitolio permite tener a su disposición gran cantidad de votos por parte de los legisladores, sobre todo republicanos.

De acuerdo con el titular de SRE, la demanda se interpuso ante una Corte Federal en Boston (Massachusetts) y el monto de la misma se determinará en el juicio.

"Si no hacemos una demanda de esta naturaleza, si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir teniendo muertos todos los días", expresó el Canciller a principios de agosto.

Además, el Secretario señaló que México no sólo busca la reparación de los daños, sino la modificación de esa práctica de armas hacia México, para que con estándares y disciplina de los distribuidores cese la impunidad en el tráfico ilícito hacia el país.

El Gobierno de México indicó que al menos 17 mil personas fueron víctimas de esta práctica ilegal con más de medio millón de armas traficadas al país latinoamericano.

En la demanda, México busca compensación al asegurar que las unidades Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt´s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc, entre otras empresas, tienen actividades comerciales que generan graves daños.

El consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, explicó anteriormente, que la demanda no iba dirigida contra el Gobierno de Estados Unidos, sino contra las empresas fabricantes.

Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard compartió en su momento, que tomó dos años "organizar la acción legal que pudiera tener éxito y que fuera factible en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas íntimamente vinculadas con la violencia que vive México". Asimismo, dijo que México "no busca interferir en la política de Estados Unidos relacionada a las armas".