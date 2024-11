Cortes hace el ridículo frente al pueblo de México: Sheinbaum

Luego de que el senador y dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, planteó la intervención militar de Estados Unidos en México para hacer frente al narcotráfico y tipificar el narcoterrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que "está haciendo el ridículo".

"No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria, porque es que no hay explicación intermedia", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 7 de noviembre en Palacio Nacional.

Refirió que el PAN ha externado que no está a favor de los programas sociales: "Y luego ahora cuando se vota la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es la primera vez que él en el Senado dice que se catalogue como narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera, ayer de plano ya la pide abiertamente".

"O hace el ridículo, que creo que lo está haciendo frente al pueblo de México (...) Nada más vean lo que dice el código penal respecto a traición a la patria. No es que lo vayamos a acusar ni mucho menos, aquí hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo (...) O vamos a juntarlo, está haciendo el ridículo y aparte es traidor a la patria", expresó.

Agregó que el empresario Claudio X. González es "su dirigente máximo".