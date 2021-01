Covid-19 aumenta riesgo de muerte en mujeres embarazadas

Pocas cosas se conocían sobre los efectos del Covid-19 durante el embarazo; sin embargo un nuevo estudio llevado a cabo por expertos norteamericanos ha arrojado que pone en un grave riesgo de muerte a las mujeres.

El trabajo publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology siguió a 240 embarazadas entre marzo y junio de 2020, develando que la tasa de mortalidad por la infección del SARS-CoV-2 fue significativamente mayor, comparando con lo que ocurría en personas de edad similar.

Los investigadores de la Universidad de Washington Health Scienses y la University of Washington School of Medicine descubrieron que las mujeres embarazada tenían una tasa de hospitalización 3.5 veces mayor que la población en general, además que tenían 13 veces tasas de mortalidad más altas.

Aunado a lo anterior, en el informe se indicó que tres mujeres que fallecieron en Washington pertenecían a grupos étnicos minoritarios, además que la mayor parte tenían afecciones como obesidad e hipertensión.

"La tasa de mortalidad fue sorprendentemente alta", afirmó Kristina Adams Waldorf, obstetra ginecóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y quien presidió este estudio.

La experta añadió que les preocupa que las muertes maternas asociadas al Covid-19 se hayan subestimado enormemente en EU, además que el impacto sea mayor de lo que se estima en la actualidad.

Otro aspecto que se destaca de esta investigación es que también se hicieron comparaciones entre el curso clínico de la infección por el nuevo coronavirus y el de la influenza A H1N1.

A comparación de la epidemia de hace más de 10 años, en la actual pandemia no se identificó a las embarazadas como un grupo vulnerable o de alto riesgo para la enfermedad.

El trabajo concluye afirmando que las pacientes embarazadas están en riesgo de enfermedad grave o crítica de mortalidad, en comparación con adultas no embarazadas de la misma edad.

"La idea de que las pacientes embarazadas estaban protegidas del Covid-19, es un mito. (...) Estos resultados sugieren que la exclusión de pacientes embarazadas de los ensayos de la vacuna del Covid-19 fue un error", enfatizó la especialista.