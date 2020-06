"Covid-19, aún sin control en el mundo", advierte De la Fuente

La pandemia por coronavirus no está controlada y el regreso a la normalidad en las actividades está generando rebrotes en el mundo, advirtió el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente.

El Covid-19 se está expandiendo, alertó el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante su participación en una videoconferencia organizada por el sistema Tec Salud del Tecnológico de Monterrey.

"A nivel global, sin lugar a dudas, la pandemia no está de ninguna manera controlada, hay fundadas razones para pensar que el regreso que se está teniendo en diversos países está generando rebrotes", dijo.

"Mi perspectiva con base en la información que se tiene del mundo, es que la pandemia sigue en un proceso más bien de expansión que de contracción y esto nos obliga a ser particularmente cautelosos", dijo.

Pidió no comparar la situación que se vive en México con la que se presenta en otros países, puesto que los mecanismos de detección y registro que utiliza cada nación son diferentes, de hecho, detalló, en todas partes hay un subregistro de casos derivado de los métodos que cada uno utiliza.

"Es importante conocer el mapa, pero no con el afán de comparar. ¿Qué tan comparables pueden ser los casos mismos en países donde ha habido una estrategia muy agresiva de pruebas versus países que no la han tenido? Tenemos que estar pendientes de cómo nos comparamos con nosotros mismos. Los datos de la semana pasada comparados con los de la semana previa nos pueden ir dando muy bien una idea del pulso de cómo va", expuso.

Informe nocturno. José Luis Alomía, director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), informó que México sumó 22 mil 584 muertes por el Covid-19, 185 mil 122 casos confirmados, 4 mil 577 más que el domingo, y 57 mil 281 casos sospechosos.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, explicó que México utiliza eficientemente las pruebas de laboratorio sobre la pandemia para guiar las acciones de salud pública de combate a la pandemia.