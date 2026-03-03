Crece demanda de atención a niños y adolescentes por ansiedad: Save the Children

Ansiedad, depresión y trastornos de conducta son las principales afecciones que afectan a niñas, niños y adolescentes entre los cinco y los 19 años de edad, lo que ha representado una mayor demanda en los servicios de salud mental, destaca el reporte "Salud mental de niñas, niños y adolescentes en México: evidencia y áreas prioritarias para fortalecer sus entornos protectores", elaborado por Save the Children, una organización que defiende los derechos de niñas y niños.

Concentración geográfica y demanda en salud mental

La concentración de la demanda se registró en la Ciudad de México (16.9%), Estado de México (11.0%), Guanajuato (9.9%), Tabasco (7.3%) y Guerrero (5.1%).

Agrega que durante 2024 el Sistema Nacional de Salud registró 144 mil 897 casos de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años que solicitaron atención por condiciones de salud mental en instituciones del sistema público.

Destaca que la distribución por edad revela patrones diferenciados de manifestación de estas condiciones.

Los trastornos de ansiedad concentran su mayor demanda en el grupo de 10 a 14 años (53.3%, 26 mil 675 casos), seguido por el grupo de 5 a 9 años (19.4%, 9 mil 739 casos) y el de 15 a 19 años (27.3%, 13 mil 674 casos).

Patrones de trastornos y suicidios en adolescentes

En tanto, los trastornos de conducta muestran un patrón inverso, con mayor concentración en edades más tempranas: 45.8% en el grupo de 5 a 9 años (15 mil 12 casos), 43.1% en el de 10 a 14 años (14 mil 107 casos), y 11.1% en el de 15 a 19 años (3 mil 648 casos).

Por su parte, la depresión se manifiesta predominantemente en adolescencia tardía: 52.6% en el grupo de 15 a 19 años (15,616 casos), 41.6% en el de 10 a 14 años (12,351 casos), y 5.8% en el de 5 a 9 años (1,732 casos).

Menciona que a nivel nacional, los suicidios registrados en todas las edades aumentaron de 5 mil 12 en 2010 a 9 mil 51 en 2024, con el incremento más pronunciado entre 2019 y 2021 —periodo que coincide con la pandemia por Covid—, cuando los casos pasaron de 7 mil 223 a 8 mil 432.

-----En 2023 se registró un pico histórico en defunciones por suicidio

En 2023, señala, se registró el pico histórico con 9 mil 72 defunciones, cifra que en 2024 prácticamente se repitió con 9 mil 51, lo que indica que la mortalidad por suicidio se mantiene en su nivel más alto desde 2010.

El documento elaborado por esa ONG con sede en Reino Unido, expone que en el grupo de 10 a 14 años, el suicidio fue la cuarta causa de muerte nacional con 217 defunciones registradas en 2023.

Explica que el análisis de la serie 2010-2024 muestra una tendencia diferenciada por sexo: mientras las defunciones de niños disminuyeron de 111 en 2010 a 95 en 2024, las de niñas aumentaron de 76 a 137 en el mismo periodo, prácticamente duplicándose.

"A partir de 2021 las defunciones de niñas superan a las de niños en la mayoría de los años registrados, con excepción de 2023, cuando los niños vuelven a concentrar el mayor número de casos. En 2024 la diferencia es la más pronunciada de toda la serie, con las niñas representando el 59.1% del total de defunciones en este grupo", dice.

Resalta que en el grupo de 15 a 19 años el crecimiento también es diferenciado por sexo.

Las defunciones en mujeres adolescentes aumentaron de 210 en 2010 a 320 en 2024 (+52%), mientras que en hombres el incremento fue más moderado, de 475 a 572 (+20%). Como resultado, la proporción de mujeres en este grupo pasó de 30.7% en 2010 a 35.9% en 2024.

"Si bien los hombres concentran el mayor número de defunciones en este grupo, el ritmo de crecimiento en mujeres adolescentes es significativamente mayor, lo que constituye una tendencia que merece seguimiento", precisa.

Riesgos y financiamiento en salud mental infantil

Refiere que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, los riesgos en población adolescente son más acentuados que en la población adulta: el intento de suicidio en el grupo de 12 a 17 años se registró en 1.5% de la población en ese rango de edad, triplicando la tasa registrada en personas adultas (0.5%).

Esa encuesta documenta que la ideación suicida es significativamente más frecuente en mujeres adolescentes que en hombres (5.1% versus 1.6%), al igual que la planificación suicida (2.6% versus 1.2%).

Pese a ello, el documento agrega que en perspectiva internacional, la inversión de México en salud mental se sitúa por debajo del promedio mundial, que es del 2.8% del gasto total en salud, y más lejos aún de países de ingresos altos (5.1%).

"Esta brecha refleja la necesidad de incorporar un esquema de inversión progresivo, que permita avanzar hacia la cobertura universal de atención a la salud mental", acota.