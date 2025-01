Crecen capturas de los menores no acompañados

Ciudad de México.- Las detenciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos que intentaron ingresar solos a suelo estadounidense se dispararon 144% en 2024 con respecto a 2019, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que la violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas, niños y adolescentes de AL, en particular de México.

“Los niños y niñas migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar”.

Las estadísticas reflejan que a partir de 2019 se da el aumento de niñas, niños y adolescentes del país que se aventuran a ingresar a la Unión Americana.

En su primer mandato como presidente de EU, Trump fue duramente criticado por tener a niños migrantes acompañados o no dentro de jaulas.

“Se van a usar medidas igual de crueles para la población migrante irregular, porque para este gobierno no hay cabida para los derechos humanos, no forman parte de su agenda, no les importan. Entonces, desde esa perspectiva, si las jaulas funcionaron para disminuir que menos personas cruzaran ilegalmente la frontera norte, lo van a hacer”, dijo Cristina Hernández Engrandes, académica del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de México.