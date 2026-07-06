Crecen quejas contra banca

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Ciudad de México.- Los posibles fraudes bancarios se consolidaron este año como el principal motivo de reclamo de los usuarios del sistema financiero.

El Buró de Entidades Financieras de la Condusef revela que las quejas por este motivo llegaron a un millón 515 mil casos entre enero y marzo, un aumento de 31.5% ante el mismo periodo de 2025. Los fraudes impulsaron los reclamos contra la banca. En total, las instituciones financieras acumularon 2 millones 8 mil quejas, 23.1% más que hace un año.

Tres de cada cuatro reclamos presentados por los clientes estuvieron relacionados con posibles fraudes, de acuerdo con los datos de la Condusef, basados en las quejas que reciben las instituciones financieras y que son reportadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El presidente de la Condusef, Óscar Rosado, reconoció que se han disparado los fraudes contra usuarios bancarios, principalmente a través de mensajes y potenciados por engaños que aprovechan la celebración de la Copa Mundial de Futbol.

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Las reclamaciones por posible fraude concentraron 5 mil 201 millones de pesos, equivalentes a 67.3% del total demandado por clientes ante las instituciones.

En el caso de las reclamaciones por posible fraude, los bancos devolvieron mil 265 millones de pesos, un alza de 13.8% contra el año pasado. Sin embargo, este monto representó sólo 24.3% de los 5 mil 201 millones reclamados por este tipo de incidentes, que se mantienen como el principal foco de preocupación dentro del sistema financiero dado su crecimiento.

Gancho del fraude

Las alertas del sistema financiero están enfocadas en la proliferación en todo el país de SMS que llegan a los dispositivos móviles de los usuarios, en los que, a partir de ingeniería social, se invita a entrar a un link mediante el cual se roban datos personales y claves de acceso, abriendo la puerta para sustraer dinero de cuentas bancarias.

"Los delincuentes intentan confundirte, porque ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Además de que son muchos los formatos, muchas las ventanas mediante las que te abrazan, no podemos dejar de contestar o dar click", dijo Gabriel Zurdo.

La denominada "división de la atención" y la dependencia del teléfono móvil han reducido la capacidad de las personas para identificar intentos de fraude.