Crecen usuarios en AICM, 1.3%

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Ciudad de México.- Después de las vacaciones de Semana Santa y de cara al Mundial de Futbol, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que transportó 14.5 millones de pasajeros entre enero y abril, un repunte de 1.3% frente al mismo periodo de 2025.

El principal aeropuerto del país, que dirige el almirante Juan José Padilla Olmos, vuela a contracorriente porque Estados Unidos canceló a finales del año pasado las nuevas operaciones y por estar en pleno proceso de remodelación.

Sin embargo, la conexión con otros países permitió elevar el tráfico internacional 4% y analistas coinciden en que ganará usuarios conforme abran espacio en los edificios terminales para dar la bienvenida al Mundial.

La Secretaría de Turismo calcula la llegada de 5.5 millones de turistas adicionales debido al evento deportivo que se va a inaugurar en la capital del país el 11 de junio. En tanto, el tráfico nacional en el Benito Juárez se redujo 0.3% entre enero y abril, siendo el tercer año consecutivo a la baja.

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El pasado 1 de abril, el aeropuerto de la Ciudad de México anunció un incremento de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA). La TUA en vuelos nacionales pasó de 29.70 a 30.59 dólares, un aumento de 2.9%, mientras que para operaciones internacionales se incrementó de 56.39 a 58.09 dólares, un alza de 3%. El AICM detalló que se determinará el equivalente de la TUA en pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio promedio del mes inmediato anterior.

El pasado 7 de mayo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que autoriza aumentar de 44 a 46 las operaciones de despegue o aterrizaje por hora en el Benito Juárez, cifra que no es definitiva y se puede volver a incrementar.

La decisión se relaciona con el acuerdo preliminar logrado por México con Estados Unidos, cuyo Departamento de Transporte indicó que cuando se materialicen acciones planteadas, como el eventual regreso de operaciones de carga al aeropuerto capitalino y la entrega de más slots a las aerolíneas estadounidenses, se van a liberar las restricciones para operar 13 rutas a ese mercado desde el AICM y el AIFA.