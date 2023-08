Creel prevé dejar presidencia de Cámara de Diputados el 8 de agosto

A-AA+

CIUDAD MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- Santiago Creel Miranda informó que analiza dejar el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del 8 de agosto, ello por el inicio de la segunda fase del proceso interno en busca de la candidatura del Frente Opositor Va por México, donde requerirá de más tiempo para dichas actividades.

En entrevista en el Senado fue cuestionado si se podría separar a partir de esa fecha y respondió: "A partir del 8, sí yo voy a tratar de hacerlo, simplemente les digo las dos condiciones, y se las reitero. La primera condición tiene que ver con que quede una panista en mi ausencia, y creo que eso ya está más o menos superado, inclusive telefónicamente.

"La segunda es que se respeten las acciones que yo he instrumentado, pues para impugnar la legislación inconstitucional que el Presidente ha hecho arrogándose funciones de la Cámara de Diputados".

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) comentó, "me parece que los demás asuntos son los de menos, yo ya trabajé en lo que es una auditoría adicional, una auditoría que se llama completa, ya la tengo lista, para hacer ese traspaso en el momento que sea necesario".

Por otra parte, se refirió al "grave rostro" de violencia de México que es responsabilidad del presidente López Obrador con 82 homicidios en el país cada día y más de 200 los fines de semana.

"Quiero externar y condenar la violencia que está ocurriendo en el país. Son 82 homicidios violentos que estamos teniendo, casi 200 el fin de semana pasado, y el Presidente no aborda el tema, no da una información de lo que está sucediendo en el país", apuntó.

"Entonces, es un llamado al gobierno, particularmente a quien está encargada de la Secretaría de Seguridad Pública, que directamente rindan cuentas de la violencia que está teniendo este país, y que ya es un escándalo a nivel internacional; se dieron cifras recientemente de más de 45 mil integrantes del crimen organizado que están distribuidos por todo el mundo, del crimen organizado mexicano", agregó.