Creel responde a quienes piden su remoción de Mesa Directiva

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- El Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, asumió los errores que pudo haber cometido este miércoles, durante la instalación del Congreso General, luego de que permitió que militares armados ingresaran al recinto legislativo para hacer los honores a la bandera.

Así respondió a los diputados que pidieron su remoción tras la presencia de militares armados en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión de este jueves, y luego de que congresistas de morena, PT y PVEM informaron que solicitarán su remoción, el diputado panista explicó que al interior de la Comisión de Defensa se autorizó previamente que en la sesión del 01 de febrero, fuera la escolta del ejército mexicano quienes encabezaran el acto.

Detalló que si bien, el reglamento del Congreso no permite el ingreso de armas, el código del Ejército sí obliga a la escolta militar a usar fusiles de alto poder, por lo que, en su facultad de Presidente, buscó armonizar ambos mandatos al permitir que la ceremonia se hiciera en el vestíbulo y no en el pleno.

"Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y de cada una de las intervenciones, las respeto y las aprecio, las voy a tomar en cuenta.

independientemente de los que resuelva la Jucopo si presenta o no la facultad que tiene cada grupo parlamentario", declaró.

Creel Miranda, dijo que ser el Presidente del recinto legislativo de San Lázaro, es el máximo honor que ha tenido, pero que aceptará si procede la solicitud de remoción.

"Quiero reiterar a todos quienes intervinieron y al resto de los integrantes de este pleno, de esta soberanía, mi respeto, mi amistad, mi reconocimiento, y que para mí no ha habido máximo honor y privilegio que ser el Presidente de la Cámara de Diputados con este reflejo de la diversidad y pluralidad que tiene mi país, México", concluyó.