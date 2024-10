Critica Sheinbaum el "nunca supe" de Calderón

Tras la condena de 38 años contra Genaro García Luna en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que el expresidente Felipe Calderón ha estado "muy comunicativo" sobre quien fuera su secretario de Seguridad y de quien se deslindó.

En su conferencia mañanera de este viernes 18 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo referencia a la entrevista de Calderón con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la que aseguró que le hubiera gustado conocer "la vida de criminal" de García Luna.

"Ante los criminales yo decidí enfrentarlos, con aciertos y con errores, con virtudes, con defectos, pero era lo correcto y me parece que México hoy, independientemente de la polarización política que vivimos, sigue teniendo ese dilema", mencionó Calderón en la entrevista.

"Ha estado muy comunicativo, la verdad. Ayer tuvo una entrevista, después de su largo tuit, tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leyva. En su tuit dice que él nunca supo, pero que lo volvería a hacer", mencionó la Presidenta.

"Y después en esta entrevista sale esta cuestión de que Genaro García Luna y de que no hay pruebas, cuando ya fue sentenciado", dijo la presidenta Sheinbaum.

Reiteró que en México el exsecretario de Seguridad "tiene cuentas pendientes que tienen todo el sustento".

"(Calderón) Sí ha estado muy comunicativo, la verdad que el pueblo de México sabe", insistió. Acusó además cinismo e hipocresía de quienes dicen que no saben por qué el exfuncionario de 2006 a 2012 fue sentenciado.

La Presidenta recordó los casos de Luis Donaldo Colosio, Florence Cassez e Israel Vallarta, relacionados con García Luna.