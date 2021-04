CRÓNICA| De la desaparición y asesinato de Leonardo a la sentencia del padre

Esta tarde, el padre Francisco Javier Bautista fue condenado a 27 años y seis meses de cárcel por el asesinato de Hugo Leonardo Avendaño Chávez, quien al morir tenía 29 años de edad. Por ello, EL UNIVERSAL realizó un recuento de las fechas y declaraciones más importantes de este caso, desde la desaparición de la víctima, ocurrida en junio de 2019, hasta el juicio de Bautista, sucedido este jueves 8 de abril de 2021.



Martes 11 de junio de 2019

Se registró la desaparición de Leonardo. Josué; su hermano recibió una última llamada de su familiar en la que le avisó que iría a la parroquia Cristo Salvador, ubicada en la alcaldía de Tlalpan. Miércoles 12 de junio de 2019 El padre Francisco Javier acudió con el hermano de Hugo Leonardo para comunicarle que éste no llegó a la iglesia. "Pues iba a estar con usted, padre", le dijo Josué Vicente Avendaño en aquella ocasión.

Este día, autoridades localizaron el cadáver de Leonardo en un paraje de la colonia Héroes de 1910, en Tlalpan. La víctima fue encontrada en el asiento trasero de una camioneta, tapada con un cobertor, sin rastros de lesiones por arma de fuego; sin embargo, se detalló, tenía varios golpes. La necropsia determinó muerte por asfixia por estrangulamiento. Josué Vicente reconoció el vehículo y el cadáver de su familiar. Comenzó el trámite para que pudieran entregarle el cuerpo.



Jueves 13 de junio de 2019

Cerca de las 14:30 horas, las autoridades capitalinas le dieron a Josué el cadáver de su hermano. "Está muy raro porque no tenía problemas con nadie: de la escuela a la parroquia. Es lo que más nos consterna", declaró Avendaño Chávez a EL UNIVERSAL en esa ocasión. La noche de ese mismo día, personas cercanas velaron al joven asesinado. En esa misma ceremonia estuvo presente el padre Francisco Javier Bautista.

Josué Avendaño comentó que el religioso celebró una misa sin que ningún familiar de la víctima estuviera presente y que en repetidas ocasiones dijo que se debía perdonar a quienes cometieron el crimen.



Viernes 14 de junio de 2019

El cuerpo de Hugo Leonardo fue incinerado alrededor de las 10:00 horas. Josué Vicente recalcó que su hermano no tenía enemigos y acotó que acudiría a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia para ampliar su declaración. La Universidad Intercontinental exigió a las autoridades de la capital que se indagara, encauzara y castigara a los responsables del homicidio de Leo. El cardenal Carlos Aguiar Retes pidió garantizar las condiciones de seguridad para los ciudadanos. Asimismo, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, exigió mayores esfuerzos a su gabinete de Seguridad para saber qué ocurrió en el caso Avendaño Chávez y en el de otro estudiante: Norberto Ronquillo.

Ernestina Godoy anunció que había avances en los casos de ambos estudiantes e incluso sospechosos, pero que la información estaba siendo manejada con sigilo. Sábado 15 de junio de 2019 Josué Avendaño solicitó a las autoridades tomar medidas pertinentes para evitar la difusión de rumores.



Lunes 17 de junio de 2019

La PGJ aseguró tener avances en los casos de Ronquillo y de Avendaño. Sobre el homicidio del joven seminarista, Ernestina Godoy confirmó que la indagatoria se centró en el entorno de la parroquia.



Martes 18 de junio de 2019

Estudiantes de diferentes escuelas públicas y privadas lanzaron un video para exigir justicia para Leonardo Avendaño. "Justicia para Leo y para los miles de desaparecidos en este país (...), queremos paz, salir a estudiar y a divertirnos, y tener la certeza de que regresaremos", señalaron.



Miércoles 19 de junio de 2019

Elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron al padre Francisco Javier, quien, se señaló, ofició la misa fúnebre de la víctima.



Sábado 22 de junio de 2019

Feligreses y amigos del sacerdote realizaron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para apoyar al religioso. Salieron de Glorieta de Peralvillo y avanzaron hacia La Villa, sobre Calzada de Guadalupe.



Lunes 24 de junio de 2019

Se anunció la vinculación a proceso de Francisco Javier Bautista, señalado por el asesinato de Avendaño Chávez.



Martes 25 de junio de 2019

La PGJ pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que revisara las actividades financieras de las cuentas de Hugo Leonardo Avendaño, como parte de las pesquisas complementarias fijadas por el juez de Control para el cierre de la investigación.



Sábado 29 de junio de 2019

Este día se informó que los familiares del hombre asesinado señalaron que las cuentas bancarias estaban limpias. Puntualizaron que Avendaño Chávez realizaba sus viajes a través de la iglesia en donde era diácono.

Se indicó que el padre Francisco Javier, en esos momentos bajo proceso por el homicidio, organizaba cada año un recorrido a Tierra Santa, a los cuales acudió la víctima.



Miércoles 6 de noviembre de 2019

Josué Vicente celebró, de manera simbólica, a Leonardo, quien ese día cumpliría 30 años de edad. Refirió a El Gran Diario de México que la muerte de su hermano fue la "más fuerte" que ha tenido.



Lunes 5 de abril de 2021

Supuestos familiares del padre Francisco Javier alertaron vía redes sociales que el martes 6 de abril se le dictaría sentencia al religioso. Pidieron intensificar oraciones para que "la resolución sea favorable y se determine su libertad". "Dios está con el padre, ¿quién contra él?", se publicó.

Este día declararon culpable a Bautista Ávalos del homicidio.



Jueves 8 de abril de 2021

Dan 27 años y seis meses de prisión al padre Francisco Javier Bautista Ávalos por el asesinato del joven Hugo Leonardo Avendaño Chávez.