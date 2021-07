Cruzan insultos legisladores de Morena por desafueros

"Cuando el perro es bravo hasta los de casa muerde", respondió desde la más alta tribuna de la nación el senador por Morena, Alejandro Armenta, para aludir a su correligionario, Cayetano García, quien la víspera acusó a Ricardo Monreal de traición por presuntamente negociar el dejar fuera del periodo extraordinario el tema de los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Armenta desde la máxima tribuna de la nación incluso calificó de "desliz psiquiátrico" lo dicho en la tribuna por Cayetano García quien confundió a David con Ricardo Monreal.

Recordó a García que hay un documento donde hay un responsable -el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier- que fue quien excluyó el tema de los desafueros.

El senador por Morena, Alejandro Armenta, salió en defensa a las críticas de su correligionario y diputado federal, Cayetano García, quien ha señalado a Ricardo Monreal como responsable de la negociación que dejó fuera el tema de los desafueros.

Envalentonado, lamentó las expresiones de su compañero de partido y dijo que "en los pueblos se dice que cuando el perro es bravo hasta los de casa muerde".

"No sabemos a nombre de qué intereses mezquinos y sectarios se venga a ofender al coordinador de Morena en el Senado", concluyó el senador por Puebla.

De inmediato, Cayetano García, pidió la palabra y desde tribuna refrendó las acusaciones contra Monreal quien dijo "se regodea lanzándome a alguno de sus peones con toda su perversidad descalificándome".

Al senador Armenta le exigió que respete la representación del estado de Puebla, "no se abarate" y aseguró "yo no soy palero, ni títere de nadie, ni a ningún grupo de poder faccioso" por lo que eso "de hacerle la segunda al autodestape es como el comedido, que siempre queda mal".

"De usted no vale la pena hablar, eso de que cuando la perra es brava hasta los de casa ofende. Soy un guerrerense tan digno que llena de orgullo recibir de usted semejante expresión", concluyó Cayetano García.