Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

CS: Cumpliremos en tema del agua

CS: Cumpliremos en tema del agua

Rechaza renegociación del acuerdo bilateral de 1944

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
CS: Cumpliremos en tema del agua

Ciudad de México.- Pese a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 5% si México no entrega el volumen de agua establecido en el Tratado de Aguas de 1944, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que no está sobre la mesa una renegociación del acuerdo bilateral.

La Mandataria aseguró que su gobierno mantiene pláticas permanentes con autoridades estadounidenses para encontrar una salida que permita cumplir con los compromisos internacionales, pero sin poner en riesgo el consumo humano de agua ni los derechos de los agricultores nacionales.

"Estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar el consumo humano de agua, principalmente, y también con todos los gobernadores para tener un acuerdo y evitar un conflicto entre nosotros frente a lo que pueda plantear Estados Unidos", señaló Sheinbaum Pardo.

La Presidenta dijo confiar en que se alcanzará un acuerdo y confirmó que este mismo miércoles se celebra una nueva reunión técnica sobre el tema.

Subrayó que México actuará "cumpliendo con el tratado, pero defendiendo los intereses del pueblo y de la nación", por lo que cualquier decisión deberá garantizar agua para la población y un reparto justo para los productores agrícolas.

"De acuerdo con todos los expertos, el tratado de 1944 es muy favorable para México; entonces, entrar a un proceso de renegociación quizá no es necesario", explicó.

