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CS destaca el acuerdo con la UE

Por El Universal

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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CS destaca el acuerdo con la UE
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      Ciudad de México.- Al afirmar que habrá precio justo para el cacao en la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acordó con la Unión Europea beneficiar a productores agrícolas locales del país y así fomentar la exportación de alimentos a Europa.

      La mandataria federal anunció que después de la Firma del Acuerdo Global Modernizado, celebrado con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ayer se alcanzó un convenio que beneficiará la exportación de productos agrícolas, como el cacao, hacia ese continente.

      "¿De qué le sirve a Tabasco ese acuerdo comercial? Bueno, si nos organizamos bien con el gobernador, con María Luisa y ustedes, la producción de cacao va a tener un mejor precio, porque lo vamos a poder exportar de mejor manera a Europa. Venimos platicando con Javier de la producción de cacao en Tabasco, en efecto, el mejor cacao del mundo está en Tabasco".

      Al destacar la construcción de la primera Planta procesadora de Chocolate Bienestar en Comalcalco, Sheinbaum dio un plazo de dos semanas al gobernador de Tabasco, al presidente municipal y a la directora general de Alimentación para el Bienestarpara que presenten un proyecto que garantice el precio a los pequeños productores de cacao en Tabasco.

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