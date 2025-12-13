CS invita al papa a visitar México

Ciudad de México.- En el Día de la Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conversó con el papa León XIV, a quien invitó a visitar México.

Sheinbaum Pardo comentó que León XIV envió saludos y bendiciones a las personas mexicanas.

"En esta fecha tan especial para el pueblo de México conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país. Envía bendiciones y saludos a todos en este Día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos", dijo la Presidenta.

En la llamada, la Mandataria estuvo acompaña de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del encargado de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Esta llamada llega como un recordatorio profundo de fe, alegría y esperanza. El pueblo de México sería muy feliz con la visita del Papa", expresó.

Misa en El Vaticano

El papa pidió a la Virgen de Guadalupe que proteja a los jóvenes "de las amenazas del crimen, las adicciones y el peligro de una vida sin sentido", durante la tradicional misa celebrada en la Basílica de San Pedro en honor de la patrona de México y de las Américas.

"Acompaña, Madre, a los más jóvenes para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección. (...) Aparta de ellos las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido", dijo el pontífice en su homilía, pronunciada en español.

Este fue el primer 12 de diciembre en que León XIV presidió esta misa en honor a la Virgen de Guadalupe en la basílica de San Pedro que incluyó lecturas y cánticos de la celebración en español.

León XIV subrayó el papel de la Virgen de Guadalupe como portadora de consuelo en el continente: "Así ocurre en Guadalupe. En el Tepeyac, ella despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios".

Desde que fue elegido pontífice, el papa de nacionalidad estadounidense y peruana ha expresado en varias ocasiones su deseo de visitar América Latina, tras haber pasado más de 40 años como misionero y obispo de Chiclayo.