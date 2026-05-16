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CSP y Trump tienen diálogo "cordial"

Por El Universal

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
CSP y Trump tienen diálogo "cordial"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica "cordial y excelente" con su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que ambos acordaron mantener y fortalecer el diálogo bilateral en materia de seguridad y comercio, así como continuar las negociaciones mediante reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos.

"Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump; reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio", escribió Sheinbaum Pardo.

Agregó que, como parte de los acuerdos alcanzados, algunos colaboradores cercanos del presidente estadounidense visitarán México en fecha próxima para dar seguimiento a los asuntos tratados en la reciente conversación.

"Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país", señaló, sin precisar detalles del encuentro ni los nombres de los funcionarios que integrarán la delegación de Washington.

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La comunicación entre ambos mandatarios ocurre en un momento de intensa interlocución entre México y Estados Unidos, marcada por temas como el combate al tráfico de drogas y armas, el control migratorio y la relación comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

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