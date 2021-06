¿Cuál es la diferencia entre PREP y el Conteo Rápido?

Las elecciones más grandes en la historia de México tienen lugar hoy domingo 6 de junio, y al ser tan importantes se generará una gran expectativa a lo largo y ancho del país para conocer los resultados de la jornada electoral. Para ofrecer certeza a la ciudadanía una vez cerradas las casillas, el Instituto Nacional Electoral (INE) utiliza dos mecanismos que analizan los resultados de las elecciones: el PREP y el Conteo Rápido.



¿Qué es el PREP?

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un sistema que abastece los resultados preliminares de las elecciones por medio de la captura y publicación de los datos proporcionados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de casillas recibidas en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT), de acuerdo con lo señalado por el INE.

Además, el PREP permite dar a conocer, en tiempo real y en línea, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral en cuestión. El PREP no se encarga de contar votos, sino de capturar y publicar la información registrada en las actas de escrutinio y cómputo de los funcionarios de casilla.

Cabe resaltar que los resultados que provee el PREP son preliminares y tienen un carácter informativo; al no ser definitivos, no tienen efectos jurídicos. Tampoco sustituye a los cómputos distritales.

El PREP no es:

- Un cálculo de resultados a partir de estimaciones estadísticas

- Una encuesta a quienes salen de emitir su voto en las casillas

- Un conteo rápido

- Un resultado definitivo de la votación



¿Qué es el Conteo Rápido?

El Conteo Rápido permite calcular, de forma más precisa y confiable, las tendencias de los resultados de la jornada electoral la misma noche en que se realizan. El Conteo Rápido es un mecanismo oficial del INE que tiene el objetivo de dar certidumbre, confianza y transparencia en el proceso electoral al ofrecer una estimación de las tendencias de la votación de alta calidad estadística, de acuerdo con el Instituto.

Para realizarlo, se eligen casillas de forma aleatoria por todo el territorio nacional. El conteo es realizado por el Comité Técnico Asesor de Conteo Rápido (COTECORA) que comienza a trabajar una vez que se cierran las casillas.

En los resultados del Conteo Rápido se establece un número mínimo y uno máximo, que corresponden al intervalo dentro del cual se ubicará el resultado del conteo. De acuerdo con el INE, el porcentaje de confianza y certeza de los resultados obtenidos corresponde al 95%, es decir, la probabilidad de que el resultado final a favor de un candidato se encuentre dentro de dicho rango.

Cabe mencionar que el primer resultado que se obtiene mediante el Conteo Rápido es la participación ciudadana, seguido por el rango de votación de cada candidato.



Diferencias entre PREP y Conteo Rápido

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, el INE señala las siguientes diferencias entre el PREP y el Conteo Rápido:

- El PREP opera durante 24 horas a partir de las 20:00 horas, mientras que el Conteo Rápido lo hace durante la noche de la jornada electoral.

- Mientras que el PREP recopila información de las actas de todas las casillas, el Conteo Rápido toma como muestra un cierto número de casillas.

- Los resultados del PREP son exclusivamente preliminares y se dan a conocer en tiempo real a través de internet, mientras que el Conteo Rápido estima la tendencia de los resultados de las elecciones y se da a conocer en un mensaje a la ciudadanía. Por otro lado, tanto el PREP como el Conteo Rápido tienen el objetivo de ofrecer certeza a la ciudadanía tras el cierre de las casillas y están asesorados por comités técnicos de expertos, además de ser operados por autoridades electorales y no tener efectos legales.