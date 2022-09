Cuando caso Ayotzinapa llegó a FGR se trató de "dinamitar el proceso": AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa llegó a Fiscalía General de la República (FGR) se trató de "dinamitar el proceso", porque estaba de por medio la retención del exprocurador Jesús Murillo Karam y el detener a militares.

"En muy poco tiempo se actuó; cuando este informe llega a la Fiscalía como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al Procurador y estaba de por medio detener a militares".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo señaló que el reclamo del Fiscal Especial Omar Gómez Trejo es que no fue tomado en cuenta.

"Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho que habían participado todos, no les gustó que se actuara así y no les gustó el informe al Fiscal que estaba por eso su renuncia".

El presidente López Obrador defendió el trabajo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al frente de la Comisión y rechazó que haya una compaña en contra de él por parte de la institución castrense.

"No hay embate contra Alejandro Encinas, hay mucha manipulación. Ni hay campaña en contra de Encinas, si hay campaña en contra de Encinas hay campaña en contra mía y todo lo que resiste apoya".

"Vuelvo a citar al dirigente panameño Omar Torrijos que decía: el que se aflige se afloja, aquí no es para tener la piel de gallina".

Señaló que no sabe quiénes son los 16 militares de los que se desistió la Fiscalía.

"Cuando saben que va en serio, si le metemos 20 estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al Ejército, no (sé quiénes son esos 16) supongo que son soldados. Lo que se debe tomar en cuenta es que el Coronel era el comandante del batallón de Iguala, no se está protegiendo a nadie".