¿Cuántas veces en la historia ha cerrado la Basílica de Guadalupe?

Hace algunas horas, las autoridades eclesiásticas y del gobierno de la Ciudad de México anunciaron que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre debido a la pandemia de Covid-19.

Cada año, alrededor de 10 millones de fieles católicos visitan el recinto para celebrar a la Virgen de Guadalupe en estas fechas; sin embargo, este año no podrán celebrar la ocasión debido a un incremento en los casos de Covid-19 en la ciudad y a que muchas personas no respetan las medidas preventivas.

La Basílica de Guadalupe, uno de los centros religiosos más visitados del mundo, cerró sus puertas hace algunos meses, debido a la pandemia de Covid-19 con el objetivo de evitar conglomeraciones y el contagio masivo de feligreses.

En marzo, cuando la pandemia comenzó a ganar fuerza en la Ciudad de México, las autoridades locales decidieron que la Basílica de Guadalupe permanecería abierta al culto público, pero que se cancelarían peregrinaciones, misas particulares y actividades pastorales.

La pandemia de Covid-19 cobró tanta fuerza durante esta época que la Basílica de Guadalupe cerró sus puertas el 22 de marzo, por lo tanto, la misa dominical se transmitió en vivo por redes sociales y televisión.

El famoso recinto también lució vacío durante la época de pascua, un hecho inédito en México. Antes de la pandemia desata por el SARS-CoV-2, la Basílica de Guadalupe recibía hasta 10,000 feligreses cada domingo.

¿Cuántas veces ha cerrado la Basílica de Guadalupe?

A lo largo de la historia, la Basílica de Guadalupe ha cerrado sus puertas en almenos cuatro ocasiones.

El primer cierre se dio durante la Guerra Cristera, en medio de una persecución religiosa en México. La antigua basílica reabrió sus puertas hasta 1929, después de una extensa renovación.

Sin embargo, los daños estructurales persistían y se decidió construir un nuevo templo en 1974, por lo tanto, la antigua Basílica de Guadalupe cerró sus puertas por varios años.

En octubre de 1976, la Basílica de Guadalupe cerró sus puertas por tercera ocasión, con el fin de trasladar el ayate a su nueva sede.

La cuarta vez que el recinto religioso cerró sus puertas fue el 22 de marzo de 2020, cuando la misa dominical se celebró a puerta cerrada. La quinta ocasión que cierre sus puertas será del 10 al 13 de diciembre.

A diferencia de la pandemia actual, cuando la pandemia de influenza H1N1 sacudió a México en 2009, las autoridades eclesiásticas y de gobierno no cerraron la Basílica de Guadalupe durante la emergencia sanitaria.

Reapertura de la basílica

A principios de Julio, el recinto dedicado a la Virgen de Guadalupe anunció que se estaba preparando para su reapertura, por lo que implementaría medidas como misas cada una hora y media, la desinfección constante de las instalaciones, no habría cantos y los saludos y abrazos quedarían prohibidos. También se anunció que los feligreses deberían medirse la temperatura, desinfectarse los pies, usar gel antibacterial, usar cubrebocas y mantener la sana distancia durante su estancia en la iglesia.

Después, a finales de julio, la Basílica de Guadalupe anunció que se reanudarían las misas en la mayoría de los horarios y que podrían asistir hasta 500 personas por misa, aunque también anunció que algunas misas se llevarían a cabo a puerta cerrada.

La Basílica de Guadalupe cerrará sus puertas

Esta mañana, la Basílica de Guadalupe y el gobierno de la Ciudad de México anunciaron que la iglesia permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre, con el fin de evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19.

"Las condiciones sanitarias que vive el país a causa del Covid-19 no nos permiten en esta ocasión celebrar a la Virgen de Guadalupe peregrinando juntos a su santuario; y el bien de todo el pueblo mexicano nos motiva a tomar medidas de contención para evitar que el virus se propague, con las graves consecuencias que esto traería. De manera conjunta, hemos decidido que la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13 de diciembre", informaron autoridades gubernamentales y eclesiásticas.

A través de un comunicado, también se informó que el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Alcaldía Gustavo A. Madero, implementará un operativo de seguridad durante los días de cierre, que orientará a quienes acudan a las inmediaciones de la Basílica a conmemorar el día de la Virgen de Guadalupe desde sus casas.

"Con la finalidad de acercar las celebraciones a los fieles, la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe ha preparado un amplio programa de actividades que podrán seguir a través de televisión abierta e internet, así como algunas dinámicas para participar de forma activa a la distancia. Este programa se encuentra disponible en la página www.virgendeguadalupe.org.mx".

Se recordó que desde el siglo XVI, el Cerro del Tepeyac ha sido un punto de peregrinaje para millones de hombres y mujeres "que han encontrado en la Virgen María de Guadalupe una maternal protección frente a las adversidades y una fuente de inspiración en los procesos sociales".

Sin embargo, este 2020, en particular, ha sido uno de los años más difíciles en la historia de México derivado de la pandemia por el nuevo coronavirus, por lo que aunque se entiende que millones de personas deseen acudir al templo Mariano, "en busca de consuelo ante la angustia, desesperación y desamparo que se experimenta por la pandemia y otros males", no será posible.