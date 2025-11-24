logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Cuánto cuesta hoy la canasta básica en México?

Profeco confirma nueva actualización del Pacic y destaca ventaja de Finabien para envío de remesas.

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 11:01 a.m.
A
¿Cuánto cuesta hoy la canasta básica en México?

El procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que la canasta básica registra un precio promedio nacional de 844 pesos, de acuerdo con el más reciente Informe de Quién es Quién en los Precios.

LEA TAMBIÉN

¿Cómo registrar tu celular para evitar llamadas de publicidad?

El Registro Público para Evitar Publicidad de Profeco brinda protección contra llamadas no deseadas.

Recordó que el pasado 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias, con el objetivo de mantener el costo de la canasta básica por debajo de 910 pesos.

"Tenemos un precio promedio de 844 pesos. Recordar esta canasta básica de 24 productos", señaló el procurador desde Palacio Nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Escalante Ruiz reconoció el compromiso de las empresas que han respetado el acuerdo para contener los precios y evitar aumentos que afecten a las familias.

Además, destacó que Finabien continúa como la opción más favorable para el envío de remesas hacia México. Con un ejemplo de 400 dólares, explicó que la institución entrega 7 mil 499.52 pesos por su mejor promedio de comisión y tipo de cambio.

El procurador agregó que Finabien cuenta con mil 700 sucursales y presencia en mil 215 municipios, lo que facilita el envío y la recepción de recursos desde el extranjero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Cuánto cuesta hoy la canasta básica en México?
¿Cuánto cuesta hoy la canasta básica en México?

¿Cuánto cuesta hoy la canasta básica en México?

SLP

El Universal

Profeco confirma nueva actualización del Pacic y destaca ventaja de Finabien para envío de remesas.

Sheinbaum llama a manifestación pacífica por el 25-N
Sheinbaum llama a manifestación pacífica por el 25-N

Sheinbaum llama a manifestación pacífica por el 25-N

SLP

El Universal

Asesino de Manzo dejó carta póstuma: "Perdóname. Hice las cosas mal"
Asesino de Manzo dejó carta póstuma: "Perdóname. Hice las cosas mal"

Asesino de Manzo dejó carta póstuma: "Perdóname. Hice las cosas mal"

SLP

SinEmbargo.mx

Pide perdón a su hija por haber sido parte del crimen organizado y por haberle mentido

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano
Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano

SLP

El Universal

Advirtió que se violarían todas las leyes internacionales