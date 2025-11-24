¿Cuánto cuesta hoy la canasta básica en México?

El procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que la canasta básica registra un precio promedio nacional de 844 pesos, de acuerdo con el más reciente Informe de Quién es Quién en los Precios.

Recordó que el pasado 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias, con el objetivo de mantener el costo de la canasta básica por debajo de 910 pesos.

"Tenemos un precio promedio de 844 pesos. Recordar esta canasta básica de 24 productos", señaló el procurador desde Palacio Nacional.

Escalante Ruiz reconoció el compromiso de las empresas que han respetado el acuerdo para contener los precios y evitar aumentos que afecten a las familias.

Además, destacó que Finabien continúa como la opción más favorable para el envío de remesas hacia México. Con un ejemplo de 400 dólares, explicó que la institución entrega 7 mil 499.52 pesos por su mejor promedio de comisión y tipo de cambio.

El procurador agregó que Finabien cuenta con mil 700 sucursales y presencia en mil 215 municipios, lo que facilita el envío y la recepción de recursos desde el extranjero.